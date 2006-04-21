MashaDC

Гость MashaDC

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Я ищу сотрудников для работы в международной интернет-компании http://unipointhome.com/.

Мария.

  • WEB-верстальщик/GUI

    $2500

    Знание CSS/XHTML, валидной кроссбраузерной верстки. Выполнение работы в краткие сроки при высоком качестве. Возможность присутствовать в офисе (2-3 дня в неделю). Верстка (CSS, XHTML) страниц сайта (социальная сеть). Заработная плата обсуждается (ваш прайс). Работа проектная (2-3 ...

    CSS
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • WEB-разработчик

    $5000

    В международную Интернет-компанию (офисы в США и Европе) в Московский офис требуется Web-разработчик/программист. Требования к кандидату: возраст от 25 до 34 лет; образование высшее; опыт работы по специальности от 5-ти лет; знание основных web-технологий и ...

    PHPLinux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • WEB-верстальщик/GUI

    $2500

    "Горит" проект (портал-социальная сеть). Срочно требуются услуги профессионального верстальщика. По готовому дизайн-макету сверстать страницы сайта. Важно: знание CSS 2/XHTML 1,0; валидной кроссбраузерной верстки; возможность присутствовать в офисе 2-3 дня в неделю (проживанеи Москва или МО). Доход высокий (1000-2000 ...

    CSS
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад