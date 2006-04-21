Знание CSS/XHTML, валидной кроссбраузерной верстки. Выполнение работы в краткие сроки при высоком качестве. Возможность присутствовать в офисе (2-3 дня в неделю). Верстка (CSS, XHTML) страниц сайта (социальная сеть). Заработная плата обсуждается (ваш прайс). Работа проектная (2-3 ...
Я ищу сотрудников для работы в международной интернет-компании http://unipointhome.com/.
Мария.
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- $2500Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $5000
В международную Интернет-компанию (офисы в США и Европе) в Московский офис требуется Web-разработчик/программист. Требования к кандидату: возраст от 25 до 34 лет; образование высшее; опыт работы по специальности от 5-ти лет; знание основных web-технологий и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
"Горит" проект (портал-социальная сеть). Срочно требуются услуги профессионального верстальщика. По готовому дизайн-макету сверстать страницы сайта. Важно: знание CSS 2/XHTML 1,0; валидной кроссбраузерной верстки; возможность присутствовать в офисе 2-3 дня в неделю (проживанеи Москва или МО). Доход высокий (1000-2000 ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт18 лет назад