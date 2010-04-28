Создам качественный сайт на своей системе управления ControlSite.
Web-программист
PHP MySQL Ajax Javascript
Разработка сайта под ключ
Управление контентом при помощи собственной системы
ICQ: 192169464
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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от $150
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