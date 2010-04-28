Maximus_Decimus

Максим Транчук Maximus_Decimus

 
40 летМолдова/Бендеры
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создам качественный сайт на своей системе управления ControlSite.

Web-программист

PHP MySQL Ajax Javascript

Разработка сайта под ключ

Управление контентом при помощи собственной системы

ICQ: 192169464

PHPJavascriptMySQLAjax
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Отзывы заказчиков
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Задание для php кодера (yii framework)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга