Maxtim0813

После смены vps в админ. панели сайта начались некоторые проблемы, а именно немного некорректная работа АПИ. Нужно разобратся в чем проблема и устранить ее. Сайт создан на laravel 4
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Собственно по теме, нужно перенести сайт с одного VPS на другой VPSСистемное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать сайт админку. Краткое ТЗ. Для клиентов администратором должны создаватся личные кабинеты. В кабинете клиент вводит данные, на выходе получает подобие квитанции в виде pdf файла, тоесть все введенные данные должны вставится в шаблонный ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Нужно сделать сайт админку. Краткое ТЗ. Для клиентов администратором должны создаватся личные кабинеты. В кабинете клиент вводит данные, на выходе получает подобие квитанции в виде pdf файла, тоесть все введенные данные должны вставится в шаблонный ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт10 лет назад