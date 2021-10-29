UX/UI дизайнер. Разработка дизайна для сайтов, интернет-магазинов, лендингов.
Занимаюсь разработкой UX/UI дизайна, графического дизайна, дизайна логотипов, а также дизайна и редизайна веб-сайтов, лендингов, интернет-магазинов. Владею Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
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Портфолио
- Логотип для бразильской компании Festara92 просмотра
- Лендинг для онлайн-курсов10 просмотров
- Интернет-магазин Оптики16 просмотров
- Дизайн для строительной компании10 просмотров