UX/UI дизайнер. Разработка дизайна для сайтов, интернет-магазинов, лендингов.

Занимаюсь разработкой UX/UI дизайна, графического дизайна, дизайна логотипов, а также дизайна и редизайна веб-сайтов, лендингов, интернет-магазинов. Владею Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.