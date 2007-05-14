Для постоянной работы в офисе требуются программисты PHP и Perl: требования стандартные: PHP+MySQL или Perl+MySQL Опыт работы. З.п. по результатам собеседования от 900 у.е. Всегда много интересной работы. Присылайте свои резюме на мейл: [email protected] с пометкой PHP-программист.
Я, Гук Алексей.
Профессионально занимаюсь версткой: html/xhtml/css
(хочу сказать что в портфолио представлены не все мои работы, некоторые еще не готовы, некоторые уже не помню... )
А еще хочу сказать что на выходе у меня всегда валидный код, все ошибки связаны исключительно с заполнением сайта через адинистраторскую панель, либо какими-то изменениями кода при установке на сайт
ICQ 320519394
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
В студию, срочно требется html-coder. Работа постоянная в офисе (Киев, между Шулявкой и Берестейской). Знания: html+css (блочная, табличная, смешанная верстка) кроссбраузерность умение разобраться и исправить чужой код. ______ JavaScript, Ajax - будет плюсом. ЗП на испытательный срок $400. Если есть навыки SEO ...HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад