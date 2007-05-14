Я, Гук Алексей.

Профессионально занимаюсь версткой: html/xhtml/css

(хочу сказать что в портфолио представлены не все мои работы, некоторые еще не готовы, некоторые уже не помню... )

А еще хочу сказать что на выходе у меня всегда валидный код, все ошибки связаны исключительно с заполнением сайта через адинистраторскую панель, либо какими-то изменениями кода при установке на сайт

[email protected]

[email protected]

ICQ 320519394