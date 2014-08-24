Дизайн сайтов, лого, баннеры.

Добрый день!

Я ищу заказчиков, которым нужен шаблон качественного, красивого сайта, или требуется создать логотип, который будет представлять компанию. Работаю в программах Photoshop и Illustrator около 10 лет и сейчас решил применить свои навыки и опыт для помощи людям.

Работаю быстро, качественно, нахожу общий язык с заказчиками и пока еще никого не обидел. Цену не загибаю.

Оплата через WebMoney или через карточку ПриватБанка.

Стоимость баннера - 30$

Cтоимость логотипа - 50$

Стоимость шаблона сайта - 100$

Работу стараюсь сдать в течении 3-х дней после получения заказа. Или, в зависимости от Ваших заказов и требований, количество потраченного времени может увеличиваться. На цену заказа это не влияет. Предоплата желательна, но необязательна. Если предоплаты нет, то я сначала высылаю картинку формата jpeg плохого качества, и лишь после выплаты всей суммы кидаю psd (в случае с логотипами и баннерами - убираю растровость и добавляю "левые" элементы).

WebMoney кошельки:

R216054739166 - WMR

U620957725989 - WMU

Z118416298005 - WMZ

Контакты:

+380931053495 - Телефон Life

irthis - Skype

[email protected] - почта.