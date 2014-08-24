Добрый день!
Я ищу заказчиков, которым нужен шаблон качественного, красивого сайта, или требуется создать логотип, который будет представлять компанию. Работаю в программах Photoshop и Illustrator около 10 лет и сейчас решил применить свои навыки и опыт для помощи людям.
Работаю быстро, качественно, нахожу общий язык с заказчиками и пока еще никого не обидел. Цену не загибаю.
Оплата через WebMoney или через карточку ПриватБанка.
Стоимость баннера - 30$
Cтоимость логотипа - 50$
Стоимость шаблона сайта - 100$
Работу стараюсь сдать в течении 3-х дней после получения заказа. Или, в зависимости от Ваших заказов и требований, количество потраченного времени может увеличиваться. На цену заказа это не влияет. Предоплата желательна, но необязательна. Если предоплаты нет, то я сначала высылаю картинку формата jpeg плохого качества, и лишь после выплаты всей суммы кидаю psd (в случае с логотипами и баннерами - убираю растровость и добавляю "левые" элементы).
WebMoney кошельки:
R216054739166 - WMR
U620957725989 - WMU
Z118416298005 - WMZ
Контакты:
+380931053495 - Телефон Life
irthis - Skype
[email protected] - почта.
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