Здравствуйте, исполнители. Огромная просьба очень внимательно ознакомиться с описанием функционала, документ прикреплён Необходима вёрстка нового дизайна с нуля и реализация нового функционала для [url=http://mygoldrest.com/]mygoldrest.com/[/url] Адаптивный дизайн, который будет отрисован. (десктоп-планшет-телефон) Указывайте РЕАЛЬНЫЕ сроки и РЕАЛЬНУЮ стоимость. Урезанный функционал и описание тут [url=https://yadi.sk/i/KZEu-13zXqkUow]yadi.sk/i/KZEu-13zXqkUow[/url] Если ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, исполнители. [b][u]Огромная просьба очень внимательно ознакомиться с описанием функционала, документ прикреплён[/u][/b] Необходима вёрстка нового дизайна с нуля и реализация нового функционала для http://mygoldrest.com/ Адаптивный дизайн, который будет отрисован. (десктоп-планшет-телефон) Указывайте РЕАЛЬНЫЕ сроки и РЕАЛЬНУЮ стоимость. [b][u]Шаблонные заявки игнорируются![/u][/b]Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $260
Здравствуйте! Необходим редизайн главной и всех (10+) внутренних страниц. Все материалы при личном общении. mygoldrest.com СпасибоДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт7 лет назад