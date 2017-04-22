Здравствуйте, исполнители. Огромная просьба очень внимательно ознакомиться с описанием функционала, документ прикреплён Необходима вёрстка нового дизайна с нуля и реализация нового функционала для [url=http://mygoldrest.com/]mygoldrest.com/[/url] Адаптивный дизайн, который будет отрисован. (десктоп-планшет-телефон) Указывайте РЕАЛЬНЫЕ сроки и РЕАЛЬНУЮ стоимость. Урезанный функционал и описание тут [url=https://yadi.sk/i/KZEu-13zXqkUow]yadi.sk/i/KZEu-13zXqkUow[/url] Если ...