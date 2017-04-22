MegaLider

Грицюк MegaLider

 
31 годУкраина/Ялта
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Аренда жилья по Крыму.Битрикс.

    Здравствуйте, исполнители.  Огромная просьба очень внимательно ознакомиться с описанием функционала, документ прикреплён  Необходима вёрстка нового дизайна с нуля и реализация нового функционала для [url=http://mygoldrest.com/]mygoldrest.com/[/url]  Адаптивный дизайн, который будет отрисован. (десктоп-планшет-телефон)  Указывайте РЕАЛЬНЫЕ сроки и РЕАЛЬНУЮ стоимость.  Урезанный функционал и описание тут  [url=https://yadi.sk/i/KZEu-13zXqkUow]yadi.sk/i/KZEu-13zXqkUow[/url]  Если ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт по жилью в Крыму. Битрикс. Большой функционал.

    Здравствуйте, исполнители.  [b][u]Огромная просьба очень внимательно ознакомиться с описанием функционала, документ прикреплён[/u][/b] Необходима вёрстка нового дизайна с нуля и реализация нового функционала для http://mygoldrest.com/ Адаптивный дизайн, который будет отрисован. (десктоп-планшет-телефон) Указывайте РЕАЛЬНЫЕ сроки и РЕАЛЬНУЮ стоимость.  [b][u]Шаблонные заявки игнорируются![/u][/b]

    Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн текущего сайта

    $260

    Здравствуйте! Необходим редизайн главной и всех (10+) внутренних страниц. Все материалы при личном общении. mygoldrest.com Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад