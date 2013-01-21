Metriell

Ольга Metriell

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
быстрые недорогие переводы, модерирование, обработка текстов

- быстрые, качественные переводы с/на английский язык

- обработка текстов, корректура, редактура

- модерирование форумов, групп в соцсетях

Отзывы заказчиков
swapper
44 годаТаиланд
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
9 баллов
11 лет назад
Переводы текстов о Таиланде
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга