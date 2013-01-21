быстрые недорогие переводы, модерирование, обработка текстов
- быстрые, качественные переводы с/на английский язык
- обработка текстов, корректура, редактура
- модерирование форумов, групп в соцсетях
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Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга