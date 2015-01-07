Всем привет ! Ситуация такая . Необходимо написать продающий пост ДЛЯ ВК . Тематика товары для декупажа . Цель подписка и последующая покупка товара !!! Вот ссылка на группу https://vk.com/club84987143 ЦА в ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть лейдинг . Нужно добавить партнерскую ссылку в формы чтобы шла подписка именно с моей партнерки . Сылка от Justclick . И требуется доработка сайта ! в скором возможны еще заказы на верстку .Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать анимационные картинки ! Примерно 3 разных размеров ! В количестве 5 картинок ! Для тематической рекламы Дерект и Эдвордс ! Чем быстрей тем лучше ! Формат GIF !Анимация10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать заголовки и статьи для рекламной компании в Яндекс Директе ! Для начала 33 статьи ! После результатов возможно дольнейшее сотрудничество БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ !!!Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад