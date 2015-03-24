MilCrew

Студия MilCrew

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Все делают сайты правильно, Мы делаем правильные сайты.

Высокопрофессиональная команда разработчиков представляет компанию Mil's, первую компанию в Украине, специализирующуюся на разработке высоконагруженных систем.

Консультирование и разработка, оптимизация и сопровождение, обеспечение информационной безопасности веб-проектов с высокой нагрузкой – основные направления деятельности нашей компании.

Команда разработчиков Mil's также занимается созданием сайтов всех уровней сложности.

Работа с любым программным и аппаратным обеспечением, огромный опыт и уникальные технические решения позволяют нашим специалистам успешно взаимодействовать с проектами на всех стадиях развития.

Создание сайта от нашей компании – это успешное вложение в Ваш бизнес.

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Системы управления (CMS)
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от $700
от 15 дней
#3266
Интернет-магазины
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от $1000
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#3352
Сайты «под ключ»
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от 20 дней
#5574