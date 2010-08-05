Образование
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Вятский Государственный Университет, специальность "Финансовый менеджемент"
Институт переподготовки кадров при ВГУ, "Переводчик английского языка"
Изучение итальянского языка по индивидуальной программе с носителем языка (г.Милан, Италия)
Опыт работы
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Внештатный переводчик английского и итальянского языков с 2000г.
Предпочтительные тематики:
- бизнес, экономика, маркетинг
- юриспруденция
- культура, образование
- художественные
- общая тематика
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Портфолио
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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