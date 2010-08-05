Milana2

Марина Изместьева Milana2

 
41 годРоссия/Киров
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Образование

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Вятский Государственный Университет, специальность "Финансовый менеджемент"

Институт переподготовки кадров при ВГУ, "Переводчик английского языка"

Изучение итальянского языка по индивидуальной программе с носителем языка (г.Милан, Италия)

Опыт работы

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Внештатный переводчик английского и итальянского языков с 2000г.

Предпочтительные тематики:

- бизнес, экономика, маркетинг

- юриспруденция

- культура, образование

- художественные

- общая тематика

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Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга