Собранную сцену настроить для качественного рендера(без зашкаливания на сабдивах)материалы и свет. Очень важно-качество. Описание: Квартира 55м2.Рбота и оплата поэтапная: 1.Готинная-кухня 30м2 2.Санузел 3.Спальня Сцена сейчас процессе ...