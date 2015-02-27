Собранную сцену настроить для качественного рендера(без зашкаливания на сабдивах)материалы и свет. Очень важно-качество. Описание: Квартира 55м2.Рбота и оплата поэтапная: 1.Готинная-кухня 30м2 2.Санузел 3.Спальня Сцена сейчас процессе ...
- $203D-графика7 заявокЗакрыт10 лет назад
ТЗ лендинга 1.адаптивный или отдельная страница под моб.устройства 2.наполнение наше 3.CMS 4.управляемый обратный отсчет-счетчик 5.всплывающий чат 6.в моб.версии-звонок при нажатии на номер тел. 7.лид-форма,отправляющая данные при нажатии кнопки ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
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Добрый день. Интересует шаблон сайта, хотим приобрести, пожелание: 1.Недорогой- сайт для презентации услуг дизайн студии. 2.Интерактивный(плавающий) дизайн 3. Обьем не менее 200мб. 4.Быстрая загрузка 5.Индексирование поисковыми системами ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад