Misha31

Михаил Терещенко Misha31

 
39 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Перевод сайта на Wordpress и верстка

    Здравствуйте. Сайт http://www.himtrade.com.ua/ - необходимо перевести на Wordpress, с переносом всей информации. Он работает на самописном движке с использование шаблонизатора FastTemplate, а админка на Smarty. Для него готов новый дизайн, в формате PSD. Назовите, пожалуйста, две цены за ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте. Необходимо сделать "легкий" редизайн этого сайта - www.himtrade.com.ua А именно: легкая смена дизайна и шрифта улучшение боковых кнопок и блоков улучшение дизайна и юзабилити некоторых страниц Все подробности при переписке. Мой скайп: alf_miha

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина (Харьков)

    Требуется дизайнер для одноразовой работы, проживающий в городе Харькове. Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина по продажи счетчиков для горячей воды. Требования: примеры готовых работ, нестандартный подход к работе. Для связи личка или icq: 132831858

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 3D-модели с использованием флеш

    Создание 3D-модели с использованием флэш. Задача: имеется предмет (счетчик для воды), необходимо сделать флеш-ролик для сайта, что бы этот предмет вращался во всех плоскостях (как "земля" в проекте "google earth"), так же должна меняться скорость вращения ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alex2
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Создание 3D-модели с использованием флеш
Четко поставленные задания. Оплату произвёл своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Специалист с большой буквы! Работа была выполнена очень качественно и терпеливо, так же понравились идеи и предложения по проекту. Спасибо за работу, буду еще обращаться и всем рекомендовать!
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