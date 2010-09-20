Здравствуйте. Сайт http://www.himtrade.com.ua/ - необходимо перевести на Wordpress, с переносом всей информации. Он работает на самописном движке с использование шаблонизатора FastTemplate, а админка на Smarty. Для него готов новый дизайн, в формате PSD. Назовите, пожалуйста, две цены за ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать "легкий" редизайн этого сайта - www.himtrade.com.ua А именно: легкая смена дизайна и шрифта улучшение боковых кнопок и блоков улучшение дизайна и юзабилити некоторых страниц Все подробности при переписке. Мой скайп: alf_mihaДизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайнер для одноразовой работы, проживающий в городе Харькове. Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина по продажи счетчиков для горячей воды. Требования: примеры готовых работ, нестандартный подход к работе. Для связи личка или icq: 132831858Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер для создания дизайна интернет-магазина, проживающий в городе Харькове. Требования: примеры готовых работ, нестандартный подход к работе. Для связи личка или icq: 132831858Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание 3D-модели с использованием флэш. Задача: имеется предмет (счетчик для воды), необходимо сделать флеш-ролик для сайта, что бы этот предмет вращался во всех плоскостях (как "земля" в проекте "google earth"), так же должна меняться скорость вращения ...3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад