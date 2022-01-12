Mokoscha

Мария Mokoscha

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доделать сайт

    Необходимо завершить разработку сайта интернет-магазина. Требуется создать простой и лаконичный сайт на платформе Тильда с главной страницей, каталогом товаров и формой заказа. Важно обеспечить автоматическую обратную связь для покупателей и кликабельный телефон с переходом на WhatsApp. Тексты и изображения уже подготовлены.

    Tilda
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 года назад