Требуется помощь в настройке Яндекс Директ и Google Analytics для проекта. Необходима индексация сайта и настройка аналитики, так как предыдущий разработчик не выполнил эти задачи.
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Закрыт
3 года назад
Требуется помощь в настройке Яндекс Директ и Google Analytics для проекта. Необходима индексация сайта и настройка аналитики, так как предыдущий разработчик не выполнил эти задачи.
Необходимо завершить разработку сайта интернет-магазина. Требуется создать простой и лаконичный сайт на платформе Тильда с главной страницей, каталогом товаров и формой заказа. Важно обеспечить автоматическую обратную связь для покупателей и кликабельный телефон с переходом на WhatsApp. Тексты и изображения уже подготовлены.