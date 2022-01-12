Необходимо завершить разработку сайта интернет-магазина. Требуется создать простой и лаконичный сайт на платформе Тильда с главной страницей, каталогом товаров и формой заказа. Важно обеспечить автоматическую обратную связь для покупателей и кликабельный телефон с переходом на WhatsApp. Тексты и изображения уже подготовлены.