MoneyGod

Максим Дурынин MoneyGod

 
46 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Скрипт объявлений

    Требуется скрипт, организующий доску объявлений с возможностью принятия заявок о поиске работы, загрузке портфолио, организации он-лайновой работы над IT проэктами, организацию тендора. Язак - PHP. ASP - только с мультисайтовым интерфейсом.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Набор иконок (кнопок) для сайта

    Требуется набор иконок (кнопок) для сайта хостинговой фирмы. Желательно 3D c наличием моделей в формате 3dmax или Maya, но также возможен вариант только с PSD. Оценим материально разработку художественных рамок соответствующего кнопкам стиля.

    Иконки и Пиксель-арт30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад