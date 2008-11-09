На белом фоне, размер 128*128, (комбайн) - категория "СельХоз Техника", картинка в примере. В таком-же виде 1000 картинок по списку категорий.
Иллюстрации и Рисунки10 заявок
Закрыт
15 лет назад
На белом фоне, размер 128*128, (комбайн) - категория "СельХоз Техника", картинка в примере. В таком-же виде 1000 картинок по списку категорий.
Требуется скрипт, организующий доску объявлений с возможностью принятия заявок о поиске работы, загрузке портфолио, организации он-лайновой работы над IT проэктами, организацию тендора. Язак - PHP. ASP - только с мультисайтовым интерфейсом.
Требуется набор иконок (кнопок) для сайта хостинговой фирмы. Желательно 3D c наличием моделей в формате 3dmax или Maya, но также возможен вариант только с PSD. Оценим материально разработку художественных рамок соответствующего кнопкам стиля.