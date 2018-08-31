дизайнер

Добрый день!

Меня звать Вячеслав Фесенко. Работаю дизайнером уже больее двадцати лет. Разрабатываю дизайны для полиграфии, веба, рекламы, логотипы, фирменный стиль, etc. Есть опыт проведения крупных проектов, издания книг, создания сайтов. Всю информацию обо мне вы можете найти у меня на сайте www.fesenko.com.ua. Всегда открыт для любых интересных предложений и проектов.

В общем велкам. Давайте работать вместе! )

skype: karmakillersl

+38 050 928 69 18 (viber/telegram)

+38 098 064 63 39

+38 063 202 27 29

e-mail: [email protected]

www.fesenko.com.ua