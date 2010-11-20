За работу не краснею.

Я копирайтер. Пишу самостоятельно.

К заказам отношусь ответственно, поэтому за результат не приходится переживать ни мне, ни заказчику.

Начинал работать на Адвего. Потом перешел на биржу Weblanser.net

Общий стаж - почти 3 года. Пишу порядка 300 000 знаков в месяц качественного seo-копирайта.

Процент выполнения без доработки - 99% с первого раза. (по статистике Адвего 99,14%)

Ищу постоянного заказчика (копирайт, рерайт, seo).

Рабочее время с 8:30 до 24:00 (по Москве)

ICQ и Skype включены постоянно.