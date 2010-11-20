За работу не краснею.
Я копирайтер. Пишу самостоятельно.
К заказам отношусь ответственно, поэтому за результат не приходится переживать ни мне, ни заказчику.
Начинал работать на Адвего. Потом перешел на биржу Weblanser.net
Общий стаж - почти 3 года. Пишу порядка 300 000 знаков в месяц качественного seo-копирайта.
Процент выполнения без доработки - 99% с первого раза. (по статистике Адвего 99,14%)
Ищу постоянного заказчика (копирайт, рерайт, seo).
Рабочее время с 8:30 до 24:00 (по Москве)
ICQ и Skype включены постоянно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Креативный подход! Отличная работа!
Ответный отзыв
Было интересное задание без оговорок и ограничений. Представилась хорошая возможность проявить фантазию. Приятно, что я среди выигравших конкурс. Спасибо!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
нет рейтинга