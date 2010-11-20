Motor2012

Петр Motor2012

 
46 летРоссия/Приозерск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
За работу не краснею.

Я копирайтер. Пишу самостоятельно.

К заказам отношусь ответственно, поэтому за результат не приходится переживать ни мне, ни заказчику.

Начинал работать на Адвего. Потом перешел на биржу Weblanser.net

Общий стаж - почти 3 года. Пишу порядка 300 000 знаков в месяц качественного seo-копирайта.

Процент выполнения без доработки - 99% с первого раза. (по статистике Адвего 99,14%)

Ищу постоянного заказчика (копирайт, рерайт, seo).

Рабочее время с 8:30 до 24:00 (по Москве)

ICQ и Skype включены постоянно.

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Отзывы заказчиков
tendent
Денис 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Название для компании
Креативный подход! Отличная работа!
Было интересное задание без оговорок и ограничений. Представилась хорошая возможность проявить фантазию. Приятно, что я среди выигравших конкурс. Спасибо!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
нет рейтинга