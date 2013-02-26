MrFretello

Евгений MrFretello

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
On-line калькуляторы; верстка, в том числе и на Wordpress

Специализируюсь на разработке он-лайн калькуляторов. Сложность подобных калькуляторов зависит от вашей платежеспособности.

Также верстка и установка сайта на CMS Wordpress

WordPress
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Отзывы заказчиков
dragon99
Павел 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Форма заказа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
xavantes
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Выполнить работы по программированию на лендинге
Выручил в сложной ситуации, когда нужно было срочно поправить недоработки в программировании одностраничного сайта. В результате получилась отличная работа! Рекомендую как ответственного и грамотного специалиста!
Чёткое ТЗ и комментарии по нему. Оплата без проблем.
Ответный отзыв
olgataran
Ольга 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Задача на jquery
Все отлично, спасибо.
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сверстать из *.doc (word) в HTML
Все хорошо. Верстка была сделана быстро, очень доволен
Проверил и оплатил практически моментально, после объявлении о выполнении.
Ответный отзыв
Danilmos
Даниэль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен калькулятор расчёта цен на сайт-конструктор
Работа понравилась. Учитывались все пожелания и несколько раз исправляли. Обратная связь с исполнителем только радует . Рекомендую!
Адекватный заказчик. Проверка результатов в течении 1-2 часов после оповещения. Оплата моментальная и в полном размере.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
нет отзывов
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