On-line калькуляторы; верстка, в том числе и на Wordpress
Специализируюсь на разработке он-лайн калькуляторов. Сложность подобных калькуляторов зависит от вашей платежеспособности.
Также верстка и установка сайта на CMS Wordpress
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
10 лет назад
Выручил в сложной ситуации, когда нужно было срочно поправить недоработки в программировании одностраничного сайта. В результате получилась отличная работа! Рекомендую как ответственного и грамотного специалиста!
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ и комментарии по нему. Оплата без проблем.
$7
10 баллов
11 лет назад
Все отлично, спасибо.
$20
10 баллов
11 лет назад
Все хорошо. Верстка была сделана быстро, очень доволен
Ответный отзыв
Проверил и оплатил практически моментально, после объявлении о выполнении.
$50
10 баллов
11 лет назад
Работа понравилась. Учитывались все пожелания и несколько раз исправляли. Обратная связь с исполнителем только радует . Рекомендую!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Проверка результатов в течении 1-2 часов после оповещения. Оплата моментальная и в полном размере.
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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