Mr_White_true

Привет!

Я начинающий вэб-разработчик.

Имею небольшой опыт в разработке сайтов. Свободно владею HTML и CSS. Также владею JavaScript(использую в основном для создания динамических сайтов), в своей работе могу использовать библиотеки и фреймворки(например: jQuery, Bootstrap). Владею основами PHP и продолжаю изучать его.

Умею:

писать код с нуля или сиспользованием библиотек и фреймворков;

находить и исправлятьбаги в коде(HTML, CSS, JavaScript);

выстраивать код HTML и CSS грамотно, для высокого SEO.

Постоянно развиваюсь и изучаю новые технологии вэб-разработки.

Красивый и чистый кодгарантирую!