Mr_White_true

Максим Деревянченко Mr_White_trueMr_White_true
28 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Привет!
Я начинающий вэб-разработчик.
Имею небольшой опыт в разработке сайтов. Свободно владею HTML и CSS. Также владею JavaScript(использую в основном для создания динамических сайтов), в своей работе могу использовать библиотеки и фреймворки(например: jQuery, Bootstrap). Владею основами PHP и продолжаю изучать его.
Умею:
- писать код с нуля или сиспользованием библиотек и фреймворков;
- находить и исправлятьбаги в коде(HTML, CSS, JavaScript);
- выстраивать код HTML и CSS грамотно, для высокого SEO.
Красивый и чистый кодгарантирую!