Mr_White_true

Максим Деревянченко Mr_White_true

 
28 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Привет!

Я начинающий вэб-разработчик. 

Имею небольшой опыт в разработке сайтов. Свободно владею HTML и CSS. Также владею JavaScript(использую в основном для создания динамических сайтов), в своей работе могу использовать библиотеки и фреймворки(например: jQuery, Bootstrap). Владею основами PHP и продолжаю изучать его.

Умею:

  • писать код с нуля или сиспользованием библиотек и фреймворков;
  • находить и исправлятьбаги в коде(HTML, CSS, JavaScript);
  • выстраивать код HTML и CSS грамотно, для высокого SEO.
Постоянно развиваюсь и изучаю новые технологии вэб-разработки.

Красивый и чистый кодгарантирую!

PHPJavascriptHTMLCSSBootstrapjQuery