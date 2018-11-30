Знаю, каким должен быть идеальный контент. Делаю интернет лучше!
Работаю с текстами более 8 лет. За плечами сотрудничество с биржами и тексты по 25 руб./1к, рост до редактора крупного онлайн-проекта с недельной загрузкой в 250 к знаков, курирование нескольких маркетинговых агентств. Самое важное в саморазвитии — делать всё возможное и чуточку больше. Всегда стремлюсь работать с лучшими и учусь у них.
Скайп: Umari77
Почта: [email protected]
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Портфолио
- Туризм. Редактирование250 просмотров
- Юридический сайт217 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Марина - профессионал. Все быстро, четко, грамотно. Быстро адаптируется к большому количеству разных ТЗ. Легко справляется с многозадачностью. Качеством работы довольна. Приятно сотрудничать с идейным человеком. Рекомендую. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик, который умеет правильно ставить задачу и вовремя реагировать на возникающие вопросы. Всегда на связи, оплата своевременная, условия работы более чем хорошие! Рекомендую к сотрудничеству!
$110
10 баллов
6 лет назад
Хороший редактор и приятный человек. Побольше бы таких фрилансеров! Только положительные эмоции, рекомендую!
Ответный отзыв
Алексей - требовательный, но знающий свое дело заказчик. Четко поставленные задачи, грамотно составленные ТЗ, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$1/час
от $100от 1 дня
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