Знаю, каким должен быть идеальный контент. Делаю интернет лучше!

Работаю с текстами более 8 лет. За плечами сотрудничество с биржами и тексты по 25 руб./1к, рост до редактора крупного онлайн-проекта с недельной загрузкой в 250 к знаков, курирование нескольких маркетинговых агентств. Самое важное в саморазвитии — делать всё возможное и чуточку больше. Всегда стремлюсь работать с лучшими и учусь у них.

Скайп: Umari77

Почта: [email protected]