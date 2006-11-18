MultSergey

Гость MultSergey

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Программирование: Builder C++, Delphi.

Разработка баз данных: MS Access, MS SQL Server.

Графические пакеты: PhotoShop, Illustrator, Corel Draw.

Delphi
Портфолио
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Отзывы заказчиков
investorinfo
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$15
10 баллов
17 лет назад
Анимированный баннер 120*60.
Работа сделана отлично, в точности в соответствии с пожеланиями. Ставлю по максимуму и с удовольствием продолжу работать в дальнейшем.
Приятно работать с таким заказчиком! Порядочность и своевременная оплата. Точно сформулированая задача. Оценка заказчику 10 из 10. Был бы рад дальнейшему сотрудничеству.
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