Программирование: Builder C++, Delphi.
Разработка баз данных: MS Access, MS SQL Server.
Графические пакеты: PhotoShop, Illustrator, Corel Draw.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
17 лет назад
Работа сделана отлично, в точности в соответствии с пожеланиями. Ставлю по максимуму и с удовольствием продолжу работать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком! Порядочность и своевременная оплата. Точно сформулированая задача. Оценка заказчику 10 из 10. Был бы рад дальнейшему сотрудничеству.