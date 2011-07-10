Murash

Надя Murash

 
40 летРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Графика, Flash-анимация

В 2006 году закончила Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию, по специальности "Изобразительное искусство". Работала с интернет-проектами, анимацией и рекламой. Рисую и созерцаю.

Flash
Портфолио
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Анимация
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Баннеры
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Иллюстрации и Рисунки
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