Графика, Flash-анимация
В 2006 году закончила Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию, по специальности "Изобразительное искусство". Работала с интернет-проектами, анимацией и рекламой. Рисую и созерцаю.
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Портфолио
- Богиня124 просмотра
- Дюймовочка151 просмотр
- Valentine's day163 просмотра
- После бала169 просмотров
- Жёлтая обнажённая154 просмотра
- Зелёная обнажённая160 просмотров
- Эскиз143 просмотра
- Гитаристка205 просмотров
- Сальса141 просмотр
- Фламенко164 просмотра
- Tango150 просмотров
- Персонаж133 просмотра
Анимация
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Баннеры
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Иллюстрации и Рисунки
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