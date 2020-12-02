Murka111

Евгения Murka111

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Продвижение в соц.сетях, поисковых системах и картах. Настройка аккаунтов, оформление, реклама

Есть своя команда специалистов с опытом оформления и ведения соц. сетей, разработки логотипов, оформления презентаций, баннеров, рекламных постов, разработки и дизайна квизов. Также есть опыт создания видеопрезентаций, видеомонтажа, настройки и ведения рекламных компаний и профилей на Яндекс, Google, Instagfam, Vk, Facebook (таргетированная, контекстная реклама), лендинг-страниц, сайтов-визиток, интернет-магазинов, верстка, дизайн. В зависимости от вашей цели подберём инструмент продвижения, который подходит именно вам, исходя из потребностей и возможностей. К выполнению каждого заказа используем индивидуальный подход с учётом всех пожеланий клиента. Беремся за заказы, которые гарантированно доведем до конца. 

  • Разработка карты лояльности для wallet на android и ios

    $250

    Разработка карты без последующего ведения и интеграции. Необходимо в кратчайшие сроки. Задать оболочку для интеграции в сервис Wallet с возможностью изменения визуальной части. Карта общего вида, как накопительная. Для каждого клиента, накопление баллов. Иконка логотипа: ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад