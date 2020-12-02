Продвижение в соц.сетях, поисковых системах и картах. Настройка аккаунтов, оформление, реклама

Есть своя команда специалистов с опытом оформления и ведения соц. сетей, разработки логотипов, оформления презентаций, баннеров, рекламных постов, разработки и дизайна квизов. Также есть опыт создания видеопрезентаций, видеомонтажа, настройки и ведения рекламных компаний и профилей на Яндекс, Google, Instagfam, Vk, Facebook (таргетированная, контекстная реклама), лендинг-страниц, сайтов-визиток, интернет-магазинов, верстка, дизайн. В зависимости от вашей цели подберём инструмент продвижения, который подходит именно вам, исходя из потребностей и возможностей. К выполнению каждого заказа используем индивидуальный подход с учётом всех пожеланий клиента. Беремся за заказы, которые гарантированно доведем до конца.