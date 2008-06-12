Myxa

Andrej Mishanin Myxa

 
43 годаЛатвия/Рига
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
EuroStudioweb прфессиональное создание сайтов для развития Вашего бизнеса!

Предлагаем создание сайтов для развития вашего бизнеса!

Создаем полноценные сайты готовые к работе и зарегестрированные в поисковых системах.

Наши приемущества заключаются в том, что все происходит удаленно по средствам общения через интернет.

Вам не придеться ехать в офис, тратить свое время и деньги. Все что требуется от вас - это связаться

с нашей фирмой любым удобным для вас способом и наши консультанты обьяснят вам подробности сделки.

Подписанные договора высылаются почтой на ваш адрес. Не имея физического контакта

с фирмой - это не значит, что вы не получите тот результат к которому стремитесь. Монигие наши клиенты уже убедились в этом.

Объединяя мечты и возможности вместе мы придем от идеи к результату! Приемущества удаленной работы заключаются в том, что нам не надо снимать офис

в вашей стране и от этого наши цены значительно дешевле. Заказав разработку сайта вы получите бесплатную регистрацию сайта в поисковых системах

и красивый баннер для рекламы ваших услуг в интернете.

Tel.: +372 5580 735

E-mail: [email protected] [email protected]

ICQ: 5902418

Skype: mazix.net

http://mazix.net

  • Flash-сайт

    Здравствуйте. Есть дизайн в PSD Полностью готовый для работы по слоям и картинкам, есть видео, в видео отображено как должен работать сайт (видео создано на основе PSD), вам остается залить PSD дизайн во Flash И ...

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  • Настройка продукта 1С-битрикс на 2 языка.

    Битрикс версия Малый бизнес. Система управления позволяет настроить сайт на 2 языка. Надо настроить сайт на языка русский и английский. Полностью 2 одинаковых зеркала со всеми функциями, разница только в языке. Так же надо настроить ...

    Веб-программирование2 заявки
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  • Ищу 2-3 человека для поддержки сайта.

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    Служба поддержки96 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приглашаю программистов и дизайнеров

    Здравствуйте! Приглашаю к сотрудничеству програмистов и дизайнеров. Работа в команде для выпллнения постоянных не солжных заказов. Приглашаю тех у кого сейчас нет другой работы, кто будет конкретно работать с моими заказами. Пишите обсудим подробности.

    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
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  • Ищу web-програмиста.

    Ищу web-програмиста для постоянных работ. Нужен добросовестный человек, который будет постоянно выполнять как мелкие так и крупные заказы.

    Веб-программирование13 заявок
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    15 лет назад

  • Проблема с koobi 6

    $25

    Ищю человека, который сможет поднастроить koobi 6. У меня не работает отправка сообшений, при редактировании заказа, из админ панели. Плюс настройка мультиязычности сайта на 3 языка. Перевод есть, необходимо сделать что бы работал выбор языка ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
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    15 лет назад

  • Требуются специалисты

    $10000

    Требуются специалисты по базам данных, ВЕБ-програмисты, в будущем грамотные модераторы сайтов. Планируется: 1.Скопировать от 500 до 1000 баз данных с сайтов разной тематики. 2.Создать До 1000 сайтов разной тематики и степени сложности. Подробно: 1.1 По базам данных для начала мы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо написать грабер

    Необходимо написать грабер, который интегрируется в наш сайт и сразу вставляет картинки и информацию в нужные места. С помощю такого грабера мы сможем забирать обновления с сайтов хоть по несколько раз в день или нажав кнопку или ...

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash banner 270x240

    $5

    Надо создать flash baner оплата не больше 5$, в дальнейшем будут еще заказы. Кому интересно пишите в приват.

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Flash
Высшая оценка! Отличное ТЗ, быстро прошлись по всем нюансам. Оплатил без проблем. Рекомендую. Ответственный заказчик.
Мой отзыв +10 балов! Почему 10, потому что приятно работать, всегда на связи и выполнено все в сроки. А главное - это качество и цена услуг Виталия. Спасибо Виталий!
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