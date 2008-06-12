Приватный проект для Челядина Виталия (SV-Group)
Предлагаем создание сайтов для развития вашего бизнеса!
Создаем полноценные сайты готовые к работе и зарегестрированные в поисковых системах.
Наши приемущества заключаются в том, что все происходит удаленно по средствам общения через интернет.
Вам не придеться ехать в офис, тратить свое время и деньги. Все что требуется от вас - это связаться
с нашей фирмой любым удобным для вас способом и наши консультанты обьяснят вам подробности сделки.
Подписанные договора высылаются почтой на ваш адрес. Не имея физического контакта
с фирмой - это не значит, что вы не получите тот результат к которому стремитесь. Монигие наши клиенты уже убедились в этом.
Объединяя мечты и возможности вместе мы придем от идеи к результату! Приемущества удаленной работы заключаются в том, что нам не надо снимать офис
в вашей стране и от этого наши цены значительно дешевле. Заказав разработку сайта вы получите бесплатную регистрацию сайта в поисковых системах
и красивый баннер для рекламы ваших услуг в интернете.
Tel.: +372 5580 735
E-mail: [email protected] [email protected]
ICQ: 5902418
Skype: mazix.net
- $150Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Есть дизайн в PSD Полностью готовый для работы по слоям и картинкам, есть видео, в видео отображено как должен работать сайт (видео создано на основе PSD), вам остается залить PSD дизайн во Flash И ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Надо одеть готовый дизайн интернет магазина на Битрикс CMS. все предложения жду в icqHTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Битрикс версия Малый бизнес. Система управления позволяет настроить сайт на 2 языка. Надо настроить сайт на языка русский и английский. Полностью 2 одинаковых зеркала со всеми функциями, разница только в языке. Так же надо настроить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищу 2-3 человека для наполнения сайта информацией различного направления. Работа заключается: - Поиск информации на указанных или своих источниках. - копировать - вставить. Это только как дополнительный зароботок. Подойдет как школьникам так и тому, кто готов этому уделять несколько ...Служба поддержки96 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Приглашаю к сотрудничеству програмистов и дизайнеров. Работа в команде для выпллнения постоянных не солжных заказов. Приглашаю тех у кого сейчас нет другой работы, кто будет конкретно работать с моими заказами. Пишите обсудим подробности.Сайты «под ключ»58 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищем помощников для рекламы сайта. Работа заключается в регистрации нашего сайта в определенных местах. За подробностями просим в icq: 5902379Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищу web-програмиста для постоянных работ. Нужен добросовестный человек, который будет постоянно выполнять как мелкие так и крупные заказы.Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Ищю человека, который сможет поднастроить koobi 6. У меня не работает отправка сообшений, при редактировании заказа, из админ панели. Плюс настройка мультиязычности сайта на 3 языка. Перевод есть, необходимо сделать что бы работал выбор языка ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $220
Ищу веб-программистов, с опытом работы в создании несложных движков в короткие сроки.Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10000
Требуются специалисты по базам данных, ВЕБ-програмисты, в будущем грамотные модераторы сайтов. Планируется: 1.Скопировать от 500 до 1000 баз данных с сайтов разной тематики. 2.Создать До 1000 сайтов разной тематики и степени сложности. Подробно: 1.1 По базам данных для начала мы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать грабер, который интегрируется в наш сайт и сразу вставляет картинки и информацию в нужные места. С помощю такого грабера мы сможем забирать обновления с сайтов хоть по несколько раз в день или нажав кнопку или ...Базы данных9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо полностю скопировать сайт и сделать внем некоторые поправки, за подробностями в приватВеб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу профессионалов по joomla,за подробностями в приват.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Надо создать flash baner оплата не больше 5$, в дальнейшем будут еще заказы. Кому интересно пишите в приват.Баннеры5 заявокЗакрыт16 лет назад