NFT-collection

Требуется разработка NFT на платформе Солана с применением Candy Machine. Необходимо учесть все технические аспекты системного программирования для успешной реализации проекта.
Системное программирование1 заявка
Закрыт
3 года назад
Требуется разработка NFT на платформе Солана с применением Candy Machine. Необходимо учесть все технические аспекты системного программирования для успешной реализации проекта.
Ищется специалист для загрузки коллекции NFT на платформу Solana с использованием языка программирования Golang. Необходим опыт в разработке и заливке NFT. Работать нужно в Санкт-Петербурге.