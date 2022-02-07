NFT-collection

Сергей NFT-collection

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
NFT-collection

  • Nft на Solane

    Требуется разработка NFT на платформе Солана с применением Candy Machine. Необходимо учесть все технические аспекты системного программирования для успешной реализации проекта.

    NFT
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Залить NFT на Solana при помощи Golang

    Ищется специалист для загрузки коллекции NFT на платформу Solana с использованием языка программирования Golang. Необходим опыт в разработке и заливке NFT. Работать нужно в Санкт-Петербурге.

    NFT
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад