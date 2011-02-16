Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Юрий великолепно справился с заданием, сделал качественную верстку. Все правки тоже сделал быстро. Я очень доволен сотрудничеством, обязательно обращусь еще!
Ответный отзыв
Палеч четко знает чего хочет, оплата своевременна. Хороший заказчик!
$1
10 баллов
14 лет назад
Всё сделал прекрасно. Спасибо. Будем работать далее!
Ответный отзыв
Всё отлично! 10 балов
$10
10 баллов
14 лет назад
Выполнил кроссбраузерную резиновую вёрстку. Качественный, грамотный код. Чувствуется опыт. Не отказывался помогать по окончании работы. Хороший специалист и приятный в общении человек! Будем работать ещё! Рекомендую! 10 баллов!
Ответный отзыв
Заказчик пунктуален и честен. Четкое ТЗ, своевременная оплата, интересное общение.
$1
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Спасибо за оперативность и четкие действия. Рекомендую! Очень ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Никаких притензий, все четко. Приятно было поработать.
$1
10 баллов
14 лет назад
HTML
Юрий очень быстро и оперативно доверстал элементы. И главное, что все работает корректно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким человеком как Ирина. Всем рекомендую. Спасибо за доверие и отзив)