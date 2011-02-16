NIL555

Юрий NIL555

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка одной страницы
Юрий великолепно справился с заданием, сделал качественную верстку. Все правки тоже сделал быстро. Я очень доволен сотрудничеством, обязательно обращусь еще!
Палеч четко знает чего хочет, оплата своевременна. Хороший заказчик!
Ответный отзыв
slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Исправить вёрстку
Всё сделал прекрасно. Спасибо. Будем работать далее!
Всё отлично! 10 балов
Ответный отзыв
slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Блочная вёрстка
Выполнил кроссбраузерную резиновую вёрстку. Качественный, грамотный код. Чувствуется опыт. Не отказывался помогать по окончании работы. Хороший специалист и приятный в общении человек! Будем работать ещё! Рекомендую! 10 баллов!
Заказчик пунктуален и честен. Четкое ТЗ, своевременная оплата, интересное общение.
Ответный отзыв
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Разместить поверх 2 слоя
Joomla
Спасибо за оперативность и четкие действия. Рекомендую! Очень ответственный исполнитель.
Никаких притензий, все четко. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Доверстать в шаблон 2 элемента
HTML
Юрий очень быстро и оперативно доверстал элементы. И главное, что все работает корректно. Всем рекомендую.
Приятно работать с таким человеком как Ирина. Всем рекомендую. Спасибо за доверие и отзив)
Ответный отзыв