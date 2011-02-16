Выполнил кроссбраузерную резиновую вёрстку. Качественный, грамотный код. Чувствуется опыт. Не отказывался помогать по окончании работы. Хороший специалист и приятный в общении человек! Будем работать ещё! Рекомендую! 10 баллов!