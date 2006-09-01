NOMORE

Виталий Клецов NOMORE

 
40 летРоссия/Орск
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • XOOPS-сайт

    $30

    Цель: Создать небольшой сайт фирмы. В частности: Нарисовать хэдер по готовомув исходнику, сделать модуль каталога товаров (10-15 наименований забить для образца), доделать тему

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интренет магазин с автообновлением

    Имеется: прайс-лист поставщика (http://online.ultracomp.ru/b2b/page.php?id=36) в различных форматах. Цель: 1. Отображать в интернет-магазине товары имеющиеся в прайс листе. 2. Автоматически обновлять базу в соответствии с прайс-листом (1 раз в 2 часа) 3. Автоматически формировать цену товара (4 колонка*коэфициэнт наценки) 4. Остальные функции ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад