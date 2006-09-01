Имеется: прайс-лист поставщика (http://online.ultracomp.ru/b2b/page.php?id=36) в различных форматах. Цель: 1. Отображать в интернет-магазине товары имеющиеся в прайс листе. 2. Автоматически обновлять базу в соответствии с прайс-листом (1 раз в 2 часа) 3. Автоматически формировать цену товара (4 колонка*коэфициэнт наценки) 4. Остальные функции ...