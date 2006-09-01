$30
Цель: Создать небольшой сайт фирмы. В частности: Нарисовать хэдер по готовомув исходнику, сделать модуль каталога товаров (10-15 наименований забить для образца), доделать тему
Системы управления (CMS)5 заявок
Закрыт
17 лет назад
Цель: Создать небольшой сайт фирмы. В частности: Нарисовать хэдер по готовомув исходнику, сделать модуль каталога товаров (10-15 наименований забить для образца), доделать тему
Имеется: прайс-лист поставщика (http://online.ultracomp.ru/b2b/page.php?id=36) в различных форматах. Цель: 1. Отображать в интернет-магазине товары имеющиеся в прайс листе. 2. Автоматически обновлять базу в соответствии с прайс-листом (1 раз в 2 часа) 3. Автоматически формировать цену товара (4 колонка*коэфициэнт наценки) 4. Остальные функции ...
Необходимо разработать тему оформления для сайта www.orsk-it.ru. Сайт построен на XOOPS 2.0.13. Цветову схему и пр. обговорим по icq.