Перед выполнением задания Наталия уточнила нюансы и попросила проверить, все ли она правильно делает. Во время выполнения задания задавала еще несколько уточняющих вопросов. В итоге работа выполнена качественно и в полном объеме. Результатом доволен. Буду обращаться еще. Рекомендую.