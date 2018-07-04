Качественное наполнение контентом
Здравствуйте!Меня зовут Наталия!Качественно наполняю сайты контентом.В совершенстве владею программами: 1С,PRO100,Adobe Photoshop CC,на данный момент изучаю 3ds Max.Работаю с прайсами. Разбираюсь в ассортименте дверей,корпусной мебели,окнах,натяжных потолках.Ответственная,внимательная, имеющая большое желание работать.Обладаю большим терпением,доброжелательным отношением и адекватным отношением к критике и правкам.Связаться со мной можно:почта [email protected] ,скайп nata_li_000 Также со мной можно связаться по телефону,Telegram,WhatsApp,Viber.
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую,ответственный заказчик!Продолжаем сотрудничество!
$20
10 баллов
7 лет назад
Все было выполнено очень качественно, с вниманием ко всем деталям! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика!Ставит понятные задачи,практически круглосуточно на связи,быстрая оплата!Приятно сотрудничать!
$9
10 баллов
7 лет назад
WooCommerceWordPress
Перед выполнением задания Наталия уточнила нюансы и попросила проверить, все ли она правильно делает. Во время выполнения задания задавала еще несколько уточняющих вопросов. В итоге работа выполнена качественно и в полном объеме. Результатом доволен. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик!Четкое ТЗ,на связи в любое время суток,моментальная оплата!Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$8
8 баллов
7 лет назад
Все было выполнено отлично . Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Оплата моментальная!Рекомендую!
$18
10 баллов
7 лет назад
WooCommerce
Замечательный, ответственный исполнитель! Все быстро и очень качественно! Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик!Рекомендую!