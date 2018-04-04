Доработать расширение chrome
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Список файлов на php c возможностью поиска и добавления описания к файлу. Более подробное задание вышлюВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработать небольшой chrome плагин для работы с сайтомПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Декодировать ioncube файл , размер 70 Кб. сделать работоспособным и удобночитаемымВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Написать парсер который будеть парсить сайт находить картинки текст , регистрироваться и наполнять другой сайт контентомПрикладное ПО11 заявокЗакрыт7 лет назад
Наполнить контентом сайт . Фото , небольшой текстНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Рекламировать сайт знакомств , обеспечить приток пользователейСоциальные сети (SMM и SMO)27 заявокЗакрыт7 лет назад
Предложить cms сайта знакомств , доработать . Желательно с Android и Ios приложениями. С модулем оплаты.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать Android приложениеМобильные приложения14 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработать программу для Android . Взять исходники с github и добавить в программу . Проект Android StudioМобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Написать программу для Android которая скачивает файл на телефон на локальный диск сжимает и закачивает на другой веб серверМобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад