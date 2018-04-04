yurijos

Юрий yurijos

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Natali_Eshenko
Наталия 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
9 баллов
7 лет назад
Наполнить контентом сайт знакомств
Отличный заказчик!Оплата моментальная!Рекомендую!
Все было выполнено отлично . Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
vidalko
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
9 баллов
7 лет назад
Доработать программу для Android
Android
Всегда на связи и нет проблем с оплатой.
Отличная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
TikTak88
Степан 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Программа для Android скачивающая файл с сервера
Android
Замечательный заказчик
Отличная работа. Спасибо!
Ответный отзыв