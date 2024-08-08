Роль: инженер-тестировщик.
Область: QA / тестирование
Опыт в отрасли: более 2х лет
Опыт и навыки:
Поддержка стандартных процедур тестирования (Supporting of standard operating procedures for testing) многофункциональных продуктов.
Взаимодействие с командами заказчика и разработчиков
Опыт тестирования на всех стадиях разработки продукта: от модульного до приемочного.
Тестирование совместимости, юзабилити-тестирование онлайн приложений в разных десктопных конфигурациях (ОС, браузеры, плагины и языки)
Выделение необходимой информации из проектной документации, составление тест-кейсов.
Ручное тестирование Web приложений методом черного ящика.
Ручное тестирование мобильных приложений (игр) на Android.
Создание автотестов с использованием Selenium IDE
Знание XML, XSD,WSDL. Активная работа с web-сервисами по SOAP протоколу.
Тестирование производительности и безопасности онлайн приложений (начальный уровень)
Создание автотестов с использованием Selenium IDE (изучаю php - начальный уровень)
Описание найденных багов, регрессионное тестирование;
Легкое освоение багтрекинговых систем. (jira, trac, mantis, лист бумаги.. - любая удобная заказчику)
Образование: (2007-2012) Харьковский национальный автодорожный университет. Механический факультет. Магистр.