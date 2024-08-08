Нет проектов без багов))

Роль: инженер-тестировщик.

Область: QA / тестирование

Опыт в отрасли: более 2х лет

Опыт и навыки:

Поддержка стандартных процедур тестирования (Supporting of standard operating procedures for testing) многофункциональных продуктов.

Взаимодействие с командами заказчика и разработчиков

Опыт тестирования на всех стадиях разработки продукта: от модульного до приемочного.

Тестирование совместимости, юзабилити-тестирование онлайн приложений в разных десктопных конфигурациях (ОС, браузеры, плагины и языки)

Выделение необходимой информации из проектной документации, составление тест-кейсов.

Ручное тестирование Web приложений методом черного ящика.

Ручное тестирование мобильных приложений (игр) на Android.

Создание автотестов с использованием Selenium IDE

Знание XML, XSD,WSDL. Активная работа с web-сервисами по SOAP протоколу.

Тестирование производительности и безопасности онлайн приложений (начальный уровень)

Создание автотестов с использованием Selenium IDE (изучаю php - начальный уровень)

Описание найденных багов, регрессионное тестирование;

Легкое освоение багтрекинговых систем. (jira, trac, mantis, лист бумаги.. - любая удобная заказчику)

Образование: (2007-2012) Харьковский национальный автодорожный университет. Механический факультет. Магистр.