Индивидуальные консультации по Skype: помощь по русскому языку и литературе. Качественная корректура текстов, рерайт

Здравствуйте!

Я профессиональный педагог, преподаю русский язык и литературу, репетиторский стаж более 25 лет. Через мои руки прошли сотни выпускников, успешно сдавших экзамены.

Имею опыт корректорской работы: в 2013-2014 году выполняла выверку деловой корреспонденции для фонда "Российский Микрофинансовый Центр", материалов сайта Национальной конференции по микрофинансированию http://conference.rmcenter.ru/ .

Пробовала себя в рерайте.