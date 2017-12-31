Индивидуальные консультации по Skype: помощь по русскому языку и литературе. Качественная корректура текстов, рерайт
Здравствуйте!
Я профессиональный педагог, преподаю русский язык и литературу, репетиторский стаж более 25 лет. Через мои руки прошли сотни выпускников, успешно сдавших экзамены.
Имею опыт корректорской работы: в 2013-2014 году выполняла выверку деловой корреспонденции для фонда "Российский Микрофинансовый Центр", материалов сайта Национальной конференции по микрофинансированию http://conference.rmcenter.ru/ .
Пробовала себя в рерайте.
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Редактирование и Корректура
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Рерайтинг
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Уроки и Репетиторство
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