Графический дизайнер

Меня зовут Юлия, опыт в графическом дизайне и иллюстрации 2 года

создаю дизайн персонажей, книжные иллюстрации, дизайн упаковки (открытки, сувенирной продукции) в формате digital art, рисую в растровой графике. Умею работать с такими приложениями как Adobe Photoshop, Illustrator and Procreate. Принимаю заказы на иллюстрации любой сложности.