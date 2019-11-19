Naz-jul17

Юлия Назарова Naz-jul17

 
25 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Меня зовут Юлия,  опыт в графическом дизайне и иллюстрации 2 года 

создаю дизайн персонажей, книжные иллюстрации, дизайн упаковки (открытки, сувенирной продукции) в формате digital art, рисую в растровой графике. Умею работать с такими приложениями как Adobe Photoshop,  Illustrator and Procreate. Принимаю заказы на иллюстрации любой сложности. 

IllustratorPhotoshopДизайн упаковки
недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
nikitachirkun
Никита 
29 летПольша
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Инфографика усилителей связи
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