Графический дизайнер
Меня зовут Юлия, опыт в графическом дизайне и иллюстрации 2 года
создаю дизайн персонажей, книжные иллюстрации, дизайн упаковки (открытки, сувенирной продукции) в формате digital art, рисую в растровой графике. Умею работать с такими приложениями как Adobe Photoshop, Illustrator and Procreate. Принимаю заказы на иллюстрации любой сложности.
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$10
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Портфолио
- Иллюстрация103 просмотра
- Векторная иллюстрация130 просмотров
- Изометрия137 просмотров
- Иллюстрация для дизайна одежды95 просмотров
- Книжная иллюстрация91 просмотр
- Иллюстрация на обложку скетчбука92 просмотра
- Иллюстрация к книжной обложке85 просмотров
- Скетч86 просмотров
- Иллюстрация97 просмотров
- Иллюстрация72 просмотра
- Портреты102 просмотра
- Иллюстрации для книги96 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!