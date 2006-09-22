Nest

Дмитрий Нестерюк Nest

 
37 летУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

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Услуги

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1. Интернет магазины на основе osCommerce Vam Edition и symfony (sfShop).

2. Написание проектов с нуля на symfony.

3. Веб программинг с нуля.

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Технологии

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1. HTML

2. XHTML

3. JavaScript

4. CSS (Cascade Style Sheet)

5. AJAX

6. PHP

7. MySQL

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax

  • Верстальщик под Web 2.0

    Нужно сверстать пару страниц под стандарты web 2.0 соблюдая валидность кода и кроссбраузерность, скрин главной странице в атаче

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP, MySQL программист на удаленную работу

    Для совмеснего создание проекта и подальшей работы над ним требуется PHP, MySQL программист, желательное знание библиотек Smarty, Pear. Зарплата это проценты от проекта. Пишите в асю 230398380 обсудим условия работы.

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Мультивложенность каталогов Joomla

    В стандартной сборке Joomla идет только двойное вложение Раздел-&gt;Каталог, а мне нужно чтоб можно было делать до 5 вложений Раздел-&gt;Каталог-&gt;Каталог-&gt;Каталог-&gt;Каталог. Называем свои цены и сроки работы.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад