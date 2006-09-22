Нужно сверстать пару страниц под стандарты web 2.0 соблюдая валидность кода и кроссбраузерность, скрин главной странице в атаче
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Услуги
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1. Интернет магазины на основе osCommerce Vam Edition и symfony (sfShop).
2. Написание проектов с нуля на symfony.
3. Веб программинг с нуля.
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Технологии
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1. HTML
2. XHTML
3. JavaScript
4. CSS (Cascade Style Sheet)
5. AJAX
6. PHP
7. MySQL
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад
Для совмеснего создание проекта и подальшей работы над ним требуется PHP, MySQL программист, желательное знание библиотек Smarty, Pear. Зарплата это проценты от проекта. Пишите в асю 230398380 обсудим условия работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
В стандартной сборке Joomla идет только двойное вложение Раздел->Каталог, а мне нужно чтоб можно было делать до 5 вложений Раздел->Каталог->Каталог->Каталог->Каталог. Называем свои цены и сроки работы.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад