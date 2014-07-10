Необходимо срочно разработать прототипы 4 страниц сайта. При оценке работы прошу указывать сроки выполнения и стоимость.
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать правку (весь текст и картинки) в странице (лендинге), сгенерированной через php fw yii, путем изменения html кода согласно техническому заданию. Код размешен в mysql. Адрес страницы http://www.srosta.biz/events/investment Прошу указывать срок исполнения и стоимость работы.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
В команду требуется удалённый php разработчик на фултайм. Необходима серьезная доработка функционала сайта. Ищем программиста для работы на постоянной основе (удаленно, фултайм). Требования к кандидату: Хорошее знание Yii. Хорошее знание PHP5 и ООП. Unit-тестирование, в частности phpUnit. Документирование кода phpdoc/jsdoc. Хорошие ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен опытный и ответственный программист, знакомый с PHP framework Zend. Доработка существующих разделов сайта. Разработка новых функциональных модулей. Требования: подтвержденный опыт, аккуратность, ответственность. Одним словом, нужен профессионал! Возможна постоянная работа.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В команду требуется опытный веб-программист (фреймворк zend). Старт-ап проект. На старте необходимо оценить объем работ по созданию интернет-портала для интерактивного обучения (LMS платформа). Ссылки на западные аналоги вышлю по запросу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад