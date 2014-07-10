В команду требуется удалённый php разработчик на фултайм. Необходима серьезная доработка функционала сайта. Ищем программиста для работы на постоянной основе (удаленно, фултайм). Требования к кандидату: Хорошее знание Yii. Хорошее знание PHP5 и ООП. Unit-тестирование, в частности phpUnit. Документирование кода phpdoc/jsdoc. Хорошие ...