New7

Ника New7

 
44 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изменение в контенте (текст и картинки) на лендинге

    Необходимо сделать правку (весь текст и картинки) в странице (лендинге), сгенерированной через php fw yii, путем изменения html кода согласно техническому заданию. Код размешен в mysql. Адрес страницы http://www.srosta.biz/events/investment Прошу указывать срок исполнения и стоимость работы.

    PHPMySQLHTMLYii
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на PHP Fw Yii.

    В команду требуется удалённый php разработчик на фултайм. Необходима серьезная доработка функционала сайта. Ищем программиста для работы на постоянной основе (удаленно, фултайм). Требования к кандидату: Хорошее знание Yii. Хорошее знание PHP5 и ООП. Unit-тестирование, в частности phpUnit. Документирование кода phpdoc/jsdoc. Хорошие ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSСайт на PHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист | php.

    Нужен опытный и ответственный программист, знакомый с PHP framework Zend. Доработка существующих разделов сайта. Разработка новых функциональных модулей. Требования: подтвержденный опыт, аккуратность, ответственность. Одним словом, нужен профессионал! Возможна постоянная работа.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оценка проекта

    В команду требуется опытный веб-программист (фреймворк zend). Старт-ап проект. На старте необходимо оценить объем работ по созданию интернет-портала для интерактивного обучения (LMS платформа). Ссылки на западные аналоги вышлю по запросу.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад