Newver

Александр Newver

 
45 летРоссия/Балашов
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тексты на сайты

    $60

    Требуется статья «Топ 5 салатов Рунета» о самых популярных среди посетителей сети Интернет рецептах салатов за 2012 год. Статья небольшая-немаленькая, чтобы не утомляла посетителей сайта, конечно с самими рецептами и чтобы нравилась женщинам. Сможете? Сроки ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст о компании

    $50

    Мне необходим текст на главную страницу zernovsk.ru (О компании). Самому не приходит в голову, что написать о небольшой зерновой компании (Оптовая торговля зерном и маслосеменами). Буду признателен Вам за уникальный текст на 1000–2000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Тексты на сайт
Приятный заказчик, который чётко знает, что ему нужно. Рада, что мы продолжаем сотрудничество.
Все хорошо
Ответный отзыв
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Тексты на сайты
Хорошо поработали, продолжаем сотрудничество
Отличные статьи
Ответный отзыв
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Текст о компании
Положительный заказчик, работать с которым легко и выгодно
Оригинальные тексты в сжатые сроки
Ответный отзыв