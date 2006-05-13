$500
Требуется 52 перевода текстов иностранных салатов и статьи на тему форекс
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Требуется 52 перевода текстов иностранных салатов и статьи на тему форекс
Требуется статья «Топ 5 салатов Рунета» о самых популярных среди посетителей сети Интернет рецептах салатов за 2012 год. Статья небольшая-немаленькая, чтобы не утомляла посетителей сайта, конечно с самими рецептами и чтобы нравилась женщинам. Сможете? Сроки ...
Мне необходим текст на главную страницу zernovsk.ru (О компании). Самому не приходит в голову, что написать о небольшой зерновой компании (Оптовая торговля зерном и маслосеменами). Буду признателен Вам за уникальный текст на 1000–2000 знаков.
Необходима разработка сайта - примерного аналога http://www.aasp.ru/ (дизайн и web-программирование).