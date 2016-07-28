Nick_Mill3r

Сервисы ориентированы на крупные, средние, малые предприятия и бизнес, правительственные структуры и частных лиц (в единичных случаях). Текущее позиционирование бренда: "Проектируем и создаем удобные интернет-сервисы. Способствуем успеху наших клиентов в достижении бизнес-целей, ...
- Фирменный стиль12 заявокЗакрыт9 лет назад
Подготовить дизайн лэндинга на основе прототипов (на борде). Главная страница содержит: 1. Меню 2. Хэдер с поиском 3. Форма отправки заявки 4. Возможности сервиса 5. Источники информации ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $25
Необходимо сделать баннер - полный комплект размеров под Google Adwords для сервиса покупки электронной подписи http://uc.iitrust.ru В баннере можно использовать тематические, подходящие по смыслу, графические элементы (рисованный ноутбук, документы, какая-то канцелярия? usb ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать баннер, трех размеров, для сервиса покупки электронной подписи http://uc.iitrust.ru Баннер может быть анимированным или статичным. В баннере можно использовать тематические, подходящие по смыслу, графические элементы (рисованный ноутбук, ...Баннеры20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
На основе прототипа должны быть отрисованы: Главная страница + окно с выбором регионов (пример в прикрепленных файлах, регионы можно взять оттуда) + форма заказа обратного звонка (имя*, номер телефона*, кнопка ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт9 лет назад