Nick_Mill3r

Ник Nick_Mill3r

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать фирменный стиль для группы сервисов

    Сервисы ориентированы на крупные, средние, малые предприятия и бизнес, правительственные структуры и частных лиц (в единичных случаях). Текущее позиционирование бренда: "Проектируем и создаем удобные интернет-сервисы. Способствуем успеху наших клиентов в достижении бизнес-целей, ...

    Фирменный стиль12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Многостраничный лэндинг

    Подготовить дизайн лэндинга на основе прототипов (на борде). Главная страница содержит: 1. Меню 2. Хэдер с поиском 3. Форма отправки заявки 4. Возможности сервиса 5. Источники информации ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рекламный баннер

    $25

    Необходимо сделать баннер - полный комплект размеров под Google Adwords для сервиса покупки электронной подписи http://uc.iitrust.ru В баннере можно использовать тематические, подходящие по смыслу, графические элементы (рисованный ноутбук, документы, какая-то канцелярия? usb ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рекламный баннер для гугла и яндекса.

    Необходимо сделать баннер, трех размеров, для сервиса покупки электронной подписи http://uc.iitrust.ru Баннер может быть анимированным или статичным. В баннере можно использовать тематические, подходящие по смыслу, графические элементы (рисованный ноутбук, ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лэндинг страницы

    $100

    На основе прототипа должны быть отрисованы: Главная страница + окно с выбором регионов (пример в прикрепленных файлах, регионы можно взять оттуда) + форма заказа обратного звонка (имя*, номер телефона*, кнопка ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$25
9 баллов
9 лет назад
Рекламный баннер
Google Ads
Всё прошло хорошо, отличный заказчик. Рекомендую!
В целом Святослав выполнил работу хорошо, старался разобраться в новой для него тематике. Единственное, не всегда находится на связи (может быть небольшая заминка в сроках, для тех, кому это важно).
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