NikRockStar

Никита NikRockStar

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и продвижение интернет-магазинов

Разрабатываем сайты для бизнеса с 2016 года

Создали 90+ сайтов. Запустили 350+ рекламных кампаний

Работаем по договору. Оплата нал/безнал ??

Примеры уже созданных сайтов, можете увидеть в портфолио моего профиля

Пишите по любым вопросам! Консультация бесплатно ??