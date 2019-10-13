NikRockStar

Добрый день. Нужно сделать несколько технических правок на сайте - CMS 1C-Bitrix. Подробно ТЗ прикрепил в файле Адрес сайта - https://pikhome.ru
Разрабатываем сайты для бизнеса с 2016 года
Создали 90+ сайтов. Запустили 350+ рекламных кампаний
Работаем по договору. Оплата нал/безнал ??
Примеры уже созданных сайтов, можете увидеть в портфолио моего профиля
Пишите по любым вопросам! Консультация бесплатно ??
- $75Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы создаем товары типа "комплект", вот пример - https://co23123-bitrix.tw1.ru/catalog/spalni/modulnye_garnitury/klassicheskiy_stil_s/spalnya_florentsiya_dub_oksford_1/ Эти товары - комнаты. Например комната состоит из: кровати, шкафа и комода. Стоимостью комплекта, является сумма цен входящих в него частей. То есть, цена ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно внести технические правки на сайт, для оптимизации SEO сайта. Адрес нашего сайта www.pikhome.ru. Также нужно внести правки по верстке сайта. К заданию прикрепил 2 файла, в первом находятся инструкции по правкам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Нужно внести технические правки на сайт, для оптимизации SEO сайта. Адрес нашего сайта www.pikhome.ru К заданию прикрепил файл с техническим заданиемСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно подкорректировать верстку на нашем сайте, он на платформе 1С-Битрикс, шаблон от компании Aspro, называется Aspro:Next. ТЗ прикрепил, жду Ваших предложенийHTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток У нас CMS 1С-Битрикс и шаблонное решение от Aspro, называется "Aspro:Next" Мы создаем товары типа "комплект", вот пример https://pikhome.ru/catalog/prikhozhie/modulnye_garnitury_p/sovremennyy_stil_p/prikhozhaya_lira_dub_norton_svetlyy_1/ Эти товары - комнаты. Например комната состоит из: кровати, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Доброго времени суток. Задача - переработать боковое меню на нашем сайте https://pikhome.ru/ Нужно сделать меню точно такое же как на сайте - https://divan.ru Прикрепил к заданию ТЗHTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Доброго времени суток. Задача - переработать боковое меню на нашем сайте https://pikhome.ru/ Нужно сделать меню точно такое же как на сайте - https://divan.ru Прикрепил к заданию ТЗ и скриншоты. 9 и 10 ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад