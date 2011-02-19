Nikanina

Елена Nikanina

 
59 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение проекта различными вариантами

    В конце 2010 года запущен новый, необычный проект. На первый взгляд это просто очередной интернет-магазин. Но всё далеко не просто. Основу сайта составляют работы ребят с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности. Цель этого проекта найти постоянный сбыт ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно исправить неполадки

    После удаления с сайта вируса не работают видео и аудиоплеер на сайте, а так-же неполадки в работе гостевой книги. При активации сообщений в гостевой выбрасывает на страницу гостевой вне редактора, и так на всех браузерах. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вылечить сайт от вируса

    На сайте взломали пароль фтп и забрасывали несколько раз вирус. Вирус удаляли, его опять забрасывали. Подозреваю что его просто не везде удалили. Сейчас вирус видимо встроился в код так, что сервер постоянно отключается. Хостер уверяет ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад