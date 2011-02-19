В конце 2010 года запущен новый, необычный проект. На первый взгляд это просто очередной интернет-магазин. Но всё далеко не просто. Основу сайта составляют работы ребят с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности. Цель этого проекта найти постоянный сбыт ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Не работают Видео и аудио проигрыватель. Нужно исправить неполадки на сайте www.uvarovanelly.ruПрочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
После удаления с сайта вируса не работают видео и аудиоплеер на сайте, а так-же неполадки в работе гостевой книги. При активации сообщений в гостевой выбрасывает на страницу гостевой вне редактора, и так на всех браузерах. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайте взломали пароль фтп и забрасывали несколько раз вирус. Вирус удаляли, его опять забрасывали. Подозреваю что его просто не везде удалили. Сейчас вирус видимо встроился в код так, что сервер постоянно отключается. Хостер уверяет ...Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад