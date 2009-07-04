Архитектурное проектирование зданий и сооружений в соответствии с СПДС.
Помощь в выполнении:
- дипломных проектов;
- курсовых работ в различных строительных дисциплинах (Водоснабжение и водоотведение, Теплогазоснабжение и вентиляция, Геодезия, Железобетонные конструкции, Деревянные конструкции, Металлические конструкции, Основания и фундаменты);
- расчетно-графических работ по механике (теоретическая механика, сопротивление материалов, строительная механика);
- работ по инженерной графике (инженерно-строительная графика, машиностроительная графика).
Выполнение работы происходит по схеме:
- ознакомление с проектом;
- предоплата - 50%;
- выполнение работы и урегулирование спорных моментов;
- полная оплата труда - 100%;
- передача исходников заказчику.
- Дизайн-проект номера гостиницы "Аманауз"231 просмотр
- Дизайн-проект кафе гостиницы "Аманауз"220 просмотров
- Интерьер холла гостиничного комплекса "Даргавс"214 просмотров
- Дипломная работа по спец. ПГС 1287 просмотров
- Кольцо из желтого золота с рубином и бриллиантами132 просмотра
- Золотой крест с фианитами и синей эмалью134 просмотра
- Галерея131 просмотр
- Дипломная работа по спец. ПГС 2238 просмотров
- Серьги из белого золота с рубином и бриллиантами127 просмотров
- Кухня в стиле "неоклассика"139 просмотров
- Дизайн-проект раздельного санузла171 просмотр
- Курсовой проект264 просмотра