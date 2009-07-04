Прекрасный, отзывчивый исполнитель. Добрый и благо честный. Сделал все качественно и профессионально за кратчайшие сроки; исправляет и редактирует, что вам потребуется. Ставлю положительный отзыв и разумеется максимальный балл. Все прекрасно и больше у меня слов не хватает :) Выбирая его, вы в своих намерениях будете довольны.