Nikich

Никита Nikich

 
32 годаРоссия/Кисловодск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Архитектурное проектирование, разработка курсовых проектов и работ

Архитектурное проектирование зданий и сооружений в соответствии с СПДС.

Помощь в выполнении:

- дипломных проектов;

- курсовых работ в различных строительных дисциплинах (Водоснабжение и водоотведение, Теплогазоснабжение и вентиляция, Геодезия, Железобетонные конструкции, Деревянные конструкции, Металлические конструкции, Основания и фундаменты);

- расчетно-графических работ по механике (теоретическая механика, сопротивление материалов, строительная механика);

- работ по инженерной графике (инженерно-строительная графика, машиностроительная графика).

Выполнение работы происходит по схеме:

- ознакомление с проектом;

- предоплата - 50%;

- выполнение работы и урегулирование спорных моментов;

- полная оплата труда - 100%;

- передача исходников заказчику.

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Отзывы заказчиков
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа. Строительные конструкции
Отличный исполнитель, выручил со сложной работой. В сроки уложился, качество на высоте, всегда на связи. Только 10. Рекомендую сотрудничать !
Отличный заказчик. Оплату произвел быстро и полностью. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
egoods
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Создать 13 иконок Age of Chivalry(приватный проек)
Прекрасный, отзывчивый исполнитель. Добрый и благо честный. Сделал все качественно и профессионально за кратчайшие сроки; исправляет и редактирует, что вам потребуется. Ставлю положительный отзыв и разумеется максимальный балл. Все прекрасно и больше у меня слов не хватает :) Выбирая его, вы в своих намерениях будете довольны.
Хороший человек, все очень подробно было описано, помогал мне в течении всей работы. Работал на доверии, оплата была произведена в срок, отличный заказчик, рекомендую)
Ответный отзыв
egoods
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Отредактировать логотип
Хороший исполнитель, всем советую)
Замечательный заказчик. Очень приятно было работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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