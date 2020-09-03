Nikiforov_Denis

Нужно подготовить социальные сети и площадки к релизу песни, настроить таргетинг.
Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
Закрыт
3 года назад
Быстро напишу текст любой сложности и содержания. Обладаю простым и ясным слогом. Специализируюсь на праве, экономике, политике и бизнесе.
Нужно подготовить социальные сети и площадки к релизу песни, настроить таргетинг.
На готовом фото написать имя артиста и название песни и добавить наклейку о содержании ненормативной лексики
Настроить инстаграмм, фейсбук, вконтакте для артиста, связать их и настроить таргетинг