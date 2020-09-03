Nikiforov_Denis

Денис Nikiforov_Denis

 
27 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайт, рерайт, наполнение сайтов, написание научных статей по праву, экономике, менеджменту

Быстро напишу текст любой сложности и содержания. Обладаю простым и ясным слогом. Специализируюсь на праве, экономике, политике и бизнесе. 