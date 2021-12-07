NikitaBelov1982

Необходимо сверстать сайт по предоставленному макету, включающему 3 страницы. В левом меню должен быть календарь, при наведении на дату появляется всплывающее окно с ссылками на события, связанные с данной датой, и переходом на соответствующую страницу.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $45HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо внести изменения в подвал HTML-страницы. Требуется исправить верстку, улучшить дизайн и обеспечить соответствие современным стандартам. Ожидается качественное выполнение работы.Завершен3 года назад
Требуется сверстать адаптивный лэндинг по макету Figma. Проект должен поддерживать все браузеры и включать функционал калькулятора и галереи. Макет будет предоставлен.Завершен3 года назад
Требуется провести корректировку стилей CSS и небольшого скрипта JS на сайте. Необходимо улучшить визуальное оформление и функциональность. Укажите опыт работы с HTML-версткой.Завершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$45
10 баллов
3 года назад
Работаем не первый раз, по разным задачам. Всегда максимально точная постановка задачи, оперативные ответы, всё слаженно и комфортно! Рекомендую! Спасибо!!!
Ответный отзыв
Оперативно и качественно сверстали все страницы. Результатом доволен, всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$6
10 баллов
3 года назад
Рекомендую хороший заказчик
Ответный отзыв
Отличная работа спасибо за качество рекомендую для сотрудничества
$30
10 баллов
3 года назад
Figma
Спасибо за работу отличный заказчик
Ответный отзыв
Отлично все сделал и раньше срока. Быстро, отличная коммуникация. Спасибо! Рекомендую
$4
10 баллов
3 года назад
CSSJavaScript
Хороший заказчик! Всем рекомендую поработать с ним. Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Спасибо за работу, сделал все как нужно и очень оперативно, раньше срока! Рекомендую к сотрудничеству!