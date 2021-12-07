NikitaBelov1982

Никита NikitaBelov1982

 
43 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Сверстать сайт по макету 3 страницы

    $45

    Необходимо сверстать сайт по предоставленному макету, включающему 3 страницы. В левом меню должен быть календарь, при наведении на дату появляется всплывающее окно с ссылками на события, связанные с данной датой, и переходом на соответствующую страницу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить подвал

    Необходимо внести изменения в подвал HTML-страницы. Требуется исправить верстку, улучшить дизайн и обеспечить соответствие современным стандартам. Ожидается качественное выполнение работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать лэндинг по макету Figma

    Требуется сверстать адаптивный лэндинг по макету Figma. Проект должен поддерживать все браузеры и включать функционал калькулятора и галереи. Макет будет предоставлен.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить css js

    Требуется провести корректировку стилей CSS и небольшого скрипта JS на сайте. Необходимо улучшить визуальное оформление и функциональность. Укажите опыт работы с HTML-версткой.

    CSSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

savingmail
Олег 
51 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Сверстать сайт по макету 3 страницы
Работаем не первый раз, по разным задачам. Всегда максимально точная постановка задачи, оперативные ответы, всё слаженно и комфортно! Рекомендую! Спасибо!!!
Оперативно и качественно сверстали все страницы. Результатом доволен, всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
savingmail
Олег 
51 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Поправить подвал
Рекомендую хороший заказчик
Отличная работа спасибо за качество рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
savingmail
Олег 
51 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сверстать лэндинг по макету Figma
Figma
Спасибо за работу отличный заказчик
Отлично все сделал и раньше срока. Быстро, отличная коммуникация. Спасибо! Рекомендую
Ответный отзыв
savingmail
Олег 
51 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Поправить css js
CSSJavaScript
Хороший заказчик! Всем рекомендую поработать с ним. Спасибо за проект!
Спасибо за работу, сделал все как нужно и очень оперативно, раньше срока! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв