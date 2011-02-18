NinaKom

Нина Комоликова NinaKom

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка баннера

    $100

    Технические параметры: Нужно создать два баннера на сайт разных размеров Студенты 4-6 курсов и выпускники 2010-2012 года любого ВУЗа Украины Технические характеристики: o Вес, размер и тип: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка плаката

    $100

    Техническое задание по плакату Case Champ Задача: сделать плакат А3 для рекламы студенческого чемпионата по решению бизнес-кейсов Требования к плакату: •Должен привлекать внимание мимо проходящих ...

    Верстка полиграфии35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Разработка баннера
Все супер. рекомендую.
Отлично справился с заданием! Тимур смог совместить интересный и качественный флеш в маленьком размере по требованиям + творческий подход, ответственность и надёжность исполнения - главные критерии по процессу и результату работы.
Ответный отзыв