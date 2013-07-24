Дизайн получился очень классный и креативный! Александру огромное спасибо, все правки выполнялись четко по требованиям и вовремя и самое главное за то что и мы и клиент остались довольны! Не смотря на то, что это не первый магазин бытовой техники, дизайн которого мы заказываем у Александра, к каждому проекту он подходит очень индивидуально и творчески, не говоря уже о понимании структуры сайта электронной коммерции.