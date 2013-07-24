Для уже запущенного интернет-магазина требуется реализовать адаптивную верстку (под 320px и 768px, а также предусмотреть нормальное отображение на промежуточных резрешениях). Для примера - denika.com.ua, структура проекта аналогична как в примере. Уже готов проект, сверстанный под 1700px главная ...
- $500HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Необходимо сделать новый дизайн для интернет-магазина http://yafotograf.nitralabs.com Общение напрямую с заказчиком (владелец магазина)Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Прорисовать интернет-магазин бытовой техники, учитывая список функционала и прототипы страницЗавершен10 лет назад
Дизайн делается на основе, раннее прорисованной, структуре. Задача состоит в прорисовке нового дизайна для уже существующего магазина.Завершен10 лет назад
- $1000
Интернациональный интернет-магазин интимных товаров. Только главная и карточка товараЗавершен10 лет назад
- $1000
Необходимо нарисовать красивый, выдержанный во всех направлениях дизайн.Завершен10 лет назад
- $1000
Необходимо разработать прототипы всех страниц текущего сайта tt.ua для адаптивного дизайна. Учесть все дополнения по функционалу проекта.Завершен10 лет назад
- $1000
Объем: - Главная страница - Форма авторизации - Страница регистрации - Страница "Сотрудничество" - Страница "Ближайший диллер" - Страница товарОВ/категории товара/Специальные предложения и оборудование б/у - они однотипные. По вашему выбору могу сделать 1 типовую или 3 отдельные. Дополнительных денег за ...Завершен11 лет назад
- $1000
Необходимо прорисовать полностью дизайн по структуре для интернет-магазина бытовой техникиДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо сделать дизайн нового интернет магазина по продажам колясок и игрушек. Есть ТЗ и макеты сайта.Завершен11 лет назад
- $1000
Необходимо сделать дизайн нового интернет магазина по продажам телевизоров. Есть ТЗ и макеты сайта. (пример макета в приложении) tv.tochka.uaЗавершен11 лет назад