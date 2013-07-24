NitraLabs

Марина Шумейко NitraLabs

 
38 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
DeadFairy
Анна 
37 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$450
10 баллов
10 лет назад
Дизайн интернет-магазина интимных товаров
Работать с Мариной одно удовольствие! Интересный проект, грамотная постановка задачи, своевременная оплата, все на высшем уровне! Спасибо вам, Марина=)
Работой дизайнера в целом довольны. Дизайнер учел все пожелания. Работа была выполнена точно в срок.
Ответный отзыв
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$780
9 баллов
10 лет назад
Дизайн интернет-магазина бытовой техники "Д"
В проектах с Мариной, в первую очередь, радует конструктив в обсуждении макетов и умение слушать исполнителя. Оплата точно в срок. Рекомендую.
Дизайн получился очень классный и креативный! Александру огромное спасибо, все правки выполнялись четко по требованиям и вовремя и самое главное за то что и мы и клиент остались довольны! Не смотря на то, что это не первый магазин бытовой техники, дизайн которого мы заказываем у Александра, к каждому проекту он подходит очень индивидуально и творчески, не говоря уже о понимании структуры сайта электронной коммерции.
Ответный отзыв
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$800
10 баллов
10 лет назад
Дизайн магазина бытовой техники
Работа над проектом была интересной и принесла только положительные эмоции. Все правки пр проекту помогали сделать итоговый результат лучше. Быстрая и полная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Проект был сложный, задачи и цели высокие. Спасибо Александру за то, что выполнил работу на высшем уровне! Очень многие моменты при создании прототипов и непосредственно дизайна, были сделаны и переделаны по совету Александра. Проект в разработке на верстке, ждем не дождемся когда такой красотой можно будет удивлять пользователей.
Ответный отзыв
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$650
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта по производству бетонных конструкций
Сотрудничеством доволен. Проект был непростым. Когда непосредственный клиент стал затягивать сроки согласования, Марина приложила максимум усилий для разрешения этой ситуации. Изменения в задании, которые были внесены по требованию клиента, были оплачены дополнительно. На каждом этапе работы чувствовалась поддержка менеджера проекта. В итоге все остались довольны, несмотря на значительно растянувшееся время работы. Такие непростые проекты говорят о заказчике гораздо больше, чем "гладкие" и беспроблемные. Респект.
Очень довольны результатом работы по проекту. Все требования и пожелания к макетам Александр выполнил очень качественно и быстро, при этом предложил массу полезных советов и идей для отображения сложных элементов на страницах проекта. Сотрудничество с Александром принесло только положительные эмоции. Большое спасибо!
Ответный отзыв
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Интернет-магазин интимных товаров
Сотрудничеством доволен. Интересный проект, конструктивное обсуждение, своевременная оплата. Впрочем, при сотрудничестве с Nitralabs это присутствует в любом проекте. Замечательный заказчик. Рекомендую!
Работой дизайнера очень довольны. Практически сразу дизайнер прорисовал все именно так, как и хотелось и учел все пожелания. Работа была выполнена точно в срок. Понимание структуры интернет-магазинов на высшем уровне.
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