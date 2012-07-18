Всех приветствую. Нужен специалист по 1С, несколько заданий, удаленно. Необходима удаленная настройка, перевод базы на 8-ю платформу, настройка сканера. Указывайте пожалуйста цену за час работы.
1С-программирование8 заявок
Закрыт
7 лет назад
Всех приветствую. Нужен специалист по 1С, несколько заданий, удаленно. Необходима удаленная настройка, перевод базы на 8-ю платформу, настройка сканера. Указывайте пожалуйста цену за час работы.
Доброго времени суток. Нужен программист, знакомый с API Яндекс.Карт. Необходимо сделать под Joomla 1.5.x (сайт недвижимости) подобный функционал http://kupit-kvartiru.egsnk.ru/id33035903/ + систему администрирования. Подробности задания во вложении. Без указания цены и примерных сроков предложения не ...
Добрый день, нужно сделать подобную флешку - http://www.aton-line.ru/why_do_we/ Работать должно с xml. Пишите цены. С уважением, Владимир.
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