Доброго времени суток. Нужен программист, знакомый с API Яндекс.Карт. Необходимо сделать под Joomla 1.5.x (сайт недвижимости) подобный функционал http://kupit-kvartiru.egsnk.ru/id33035903/ + систему администрирования. Подробности задания во вложении. Без указания цены и примерных сроков предложения не ...