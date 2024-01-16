👋 Привет!

Меня зовут Нурмухаммад и я рекламный дизайнер из Киргизии. Мне чуть больше 36 лет, женат на прекрасном человеке.

А еще боюсь высоты и все проспать. Знакомые предлагают написать еще книгу, о том, как я все успеваю, мне же кажется иначе — многое сделал бы еще сегодня, а уже стемнело. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем неочень отношусь к ребятам, которым лень поздороваться, но еще больше не нравится приветствие «Доброго времени суток». В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн. Владею CorlDraw, Photoshop, Illustrator.