NurpusOn

Андрей NurpusOn

 
38 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно, не дорого, скрупулезно.

Услуги:

  • Клиентское JS приложение любой сложности.
  • Серверное приложения на Node.js.
  • Серверное приложения на PHP.
  • Разработка тем WordPress.
  • Верстка тем WordPress.
  • Адаптивная верстка.
PHPJavascriptWordPressNode.jsВерстка под WordPress
Отзывы заказчиков
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка страниц
Положительное сотрудничество, результатом доволен!
Спасибо, за хорошее сотрудничество. Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
igortsk
Игорь 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Интересный фронт-энд заказ
Самое главное - высокое качество кода! Какая это редкость в наше время, друзья! Очень рекомендую принять положительное решение в пользу Андрея при конкуренции за заказ, ДАЖЕ если другие предлагают чуть дешевле. Если, конечно, Вам также, как и мне важно качество.
Отличный заказчик. Все говорит по делу, четко и понятно ставит задачу. Моментальная работа! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
iamevance
Руслан 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать адаптивность и пошаговую форму на сайте
Все отлично! Исполнитель сделал все как нужно. Понял задачу и предложил удобное решение.
Взаимно! Спасибо за работу и приятное сотрудничество! Отличный заказчик!
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sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сделать простой калькулятор для магазина, html + jQuery
Прекрасная работа! Пунктуальный и инициативный, Андрей превзошел ожидания заказчика. Редкое качество. Благодарю за работу!
Спасибо за хорошее сотрудничество. Понятно поставленная задача. Оплата моментальная. Рекомендую!
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