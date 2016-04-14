Качественно, не дорого, скрупулезно.
Услуги:
- Клиентское JS приложение любой сложности.
- Серверное приложения на Node.js.
- Серверное приложения на PHP.
- Разработка тем WordPress.
- Верстка тем WordPress.
- Адаптивная верстка.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
7 лет назад
Положительное сотрудничество, результатом доволен!
Ответный отзыв
Спасибо, за хорошее сотрудничество. Хороший заказчик, рекомендую!
$1
10 баллов
7 лет назад
Самое главное - высокое качество кода! Какая это редкость в наше время, друзья! Очень рекомендую принять положительное решение в пользу Андрея при конкуренции за заказ, ДАЖЕ если другие предлагают чуть дешевле. Если, конечно, Вам также, как и мне важно качество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все говорит по делу, четко и понятно ставит задачу. Моментальная работа! Спасибо за работу!
$20
10 баллов
8 лет назад
Все отлично! Исполнитель сделал все как нужно. Понял задачу и предложил удобное решение.
Ответный отзыв
Взаимно! Спасибо за работу и приятное сотрудничество! Отличный заказчик!
$15
10 баллов
8 лет назад
Прекрасная работа! Пунктуальный и инициативный, Андрей превзошел ожидания заказчика. Редкое качество. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за хорошее сотрудничество. Понятно поставленная задача. Оплата моментальная. Рекомендую!