Самое главное - высокое качество кода! Какая это редкость в наше время, друзья! Очень рекомендую принять положительное решение в пользу Андрея при конкуренции за заказ, ДАЖЕ если другие предлагают чуть дешевле. Если, конечно, Вам также, как и мне важно качество.