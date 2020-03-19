Копирайт и рерайт. Статьи, которые хочется прочитать до конца.

Рада, что вы зашли на мою страницу!

Не люблю неоправданного многословия. Люблю ясные. понятные, правильно структурированные тексты. Не утомлять читателя, а давать нужную информацию. На фрилансе я новичок, и пока не могу похвастаться солидным портфолио. Поэтому и цена на мои тексты невысокая -- от 1$.

Мои любимые темы : история, география. психология, животные, сад - огород, производство мебели.

Мой контакт в Skype: o-mapgo.