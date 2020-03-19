O-Margo

Маргарита O-Margo

 
59 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайт и рерайт. Статьи, которые хочется прочитать до конца.

Рада, что вы зашли на мою страницу! 

Не люблю неоправданного многословия. Люблю ясные. понятные, правильно структурированные тексты.  Не утомлять читателя, а давать нужную информацию.  На фрилансе я новичок, и пока не могу  похвастаться солидным портфолио.  Поэтому и цена на мои тексты невысокая -- от 1$. 

Мои любимые темы : история,  география. психология, животные, сад - огород, производство мебели. 

Мой контакт в Skype: o-mapgo.

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $2от 6 часов
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $2от 4 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1от 10 часов
нет рейтинга