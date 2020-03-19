Копирайт и рерайт. Статьи, которые хочется прочитать до конца.
Рада, что вы зашли на мою страницу!
Не люблю неоправданного многословия. Люблю ясные. понятные, правильно структурированные тексты. Не утомлять читателя, а давать нужную информацию. На фрилансе я новичок, и пока не могу похвастаться солидным портфолио. Поэтому и цена на мои тексты невысокая -- от 1$.
Мои любимые темы : история, география. психология, животные, сад - огород, производство мебели.
Мой контакт в Skype: o-mapgo.
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Копирайтинг
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от $2от 6 часов
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Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $2от 4 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1от 10 часов
нет рейтинга