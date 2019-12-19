Сорвал сроки на 5 дней, коммуникация ужасная, отвечал редко, часто просто игнорировал мои вопросы. На вопрос "когда скинешь верстку", написал что уехал на день рождение к тёще)), он живет далеко. ( вёрстка есть, но вы держитесь ) Человеку 33 года и придумывать такие детские отмазки и так "морозиться" это просто смешно. Постоянно писал что вечером всё скинет, но этот вечер так и не наступил. В итоге ничего я не получил! + потратил 10 дней в пустую. Считаю что подобным людям нужно блокировать аккаунты.