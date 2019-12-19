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Отзывы заказчиков
$100
3 балла
4 года назад
Исполнитель взял заказ, в положенный срок отдал на проверку, пока выписывались правки, была сделана просьба исполнителю подождать возвращения контактного лица из служебной поездки, что занимало 1 неделю, но автор отказавшись начал угрожать рассылкой спама и угроз в соц. сетях, за что был забанен и оплаты не получил!
$100
3 балла
4 года назад
Тотально провалил сроки, на связь выходил раз в неделю, работу так и не завершил до конца.
$150
2 балла
4 года назад
Сорвал сроки на 5 дней, коммуникация ужасная, отвечал редко, часто просто игнорировал мои вопросы. На вопрос "когда скинешь верстку", написал что уехал на день рождение к тёще)), он живет далеко. ( вёрстка есть, но вы держитесь ) Человеку 33 года и придумывать такие детские отмазки и так "морозиться" это просто смешно. Постоянно писал что вечером всё скинет, но этот вечер так и не наступил. В итоге ничего я не получил! + потратил 10 дней в пустую. Считаю что подобным людям нужно блокировать аккаунты.
$100
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена в срок. Все пожелания реализованы. Проверил верстку на iOS, Android, Windows мобильных и дексктопных устройствах - всё отлично. Мои лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Все отлично, сделал верстку, Игорь проверил и сразу оплатил. Рекомендую к сотрудничеству.
HTML-верстка
4 отзыва(-3)
$12/час
от $35от 1 дня
#3679