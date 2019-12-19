O1eg_Jktu

Олег O1eg_Jktu

 
37 летУкраина/Житомир
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная качественная верстка сайтов
Верстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ziqq
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
3 балла
4 года назад
Адаптивная верстка макета
Исполнитель взял заказ, в положенный срок отдал на проверку, пока выписывались правки, была сделана просьба исполнителю подождать возвращения контактного лица из служебной поездки, что занимало 1 неделю, но автор отказавшись начал угрожать рассылкой спама и угроз в соц. сетях, за что был забанен и оплаты не получил!
ikvel
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
3 балла
4 года назад
Адаптация сайта на cms bitrix под мобильные устройства по макетам.
Тотально провалил сроки, на связь выходил раз в неделю, работу так и не завершил до конца.
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
21 день назад
$150
2 балла
4 года назад
Верстка под OpenCart
Сорвал сроки на 5 дней, коммуникация ужасная, отвечал редко, часто просто игнорировал мои вопросы. На вопрос "когда скинешь верстку", написал что уехал на день рождение к тёще)), он живет далеко. ( вёрстка есть, но вы держитесь ) Человеку 33 года и придумывать такие детские отмазки и так "морозиться" это просто смешно. Постоянно писал что вечером всё скинет, но этот вечер так и не наступил. В итоге ничего я не получил! + потратил 10 дней в пустую. Считаю что подобным людям нужно блокировать аккаунты.
Igoreshka777
Игорь 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
4 года назад
Адаптивная кроссбраузерная верстка
Работа выполнена в срок. Все пожелания реализованы. Проверил верстку на iOS, Android, Windows мобильных и дексктопных устройствах - всё отлично. Мои лучшие рекомендации!
Все отлично, сделал верстку, Игорь проверил и сразу оплатил. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва(-3)
$12/час
от $35от 1 дня
#3679