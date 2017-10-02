Настройка кампаний в Яндекс директ.

Чтобы начать работу мне необходимо:1) адрес сайта

2) примерное количество страниц, на которые будут вести ссылки в объявлениях

3) список товаров/ услуг, которые будут рекламироваться

4) несколько ключевых фраз, от которых можно отталкиваться

5) время показа рекламы

6) информация для визитки: полный адрес, название компании, телефон, e-mail, время работы

7) ваши конкурентные преимущества по сравнению с другими компаниями

8) ваше акции, бонусы, скидки

Создание КАМПАНИИ:

1) Изучение сферы деятельности

2)Сбор ключевых фраз mindmap, KeyCollector.

3)Кросс-минусация, создание списка минус-слов.

4)Составление объявлений с разделением на поиск и РСЯ. 1 запрос=1 объявление.

5)настройку UTM-меток , добавление быстрых ссылок ведущих на конкретную группу товара/ услуги .

6)настройка гео- и временного показа кампании

7)настройка цены за клик.

Наличие сертификатов "1С- Битрикс "КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР", "АДМИНИСТРАТОР. БАЗОВЫЙ"