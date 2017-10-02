Чтобы начать работу мне необходимо:1) адрес сайта
2) примерное количество страниц, на которые будут вести ссылки в объявлениях
3) список товаров/ услуг, которые будут рекламироваться
4) несколько ключевых фраз, от которых можно отталкиваться
5) время показа рекламы
6) информация для визитки: полный адрес, название компании, телефон, e-mail, время работы
7) ваши конкурентные преимущества по сравнению с другими компаниями
8) ваше акции, бонусы, скидки
Создание КАМПАНИИ:
1) Изучение сферы деятельности
2)Сбор ключевых фраз mindmap, KeyCollector.
3)Кросс-минусация, создание списка минус-слов.
4)Составление объявлений с разделением на поиск и РСЯ. 1 запрос=1 объявление.
5)настройку UTM-меток , добавление быстрых ссылок ведущих на конкретную группу товара/ услуги .
6)настройка гео- и временного показа кампании
7)настройка цены за клик.
Наличие сертификатов "1С- Битрикс "КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР", "АДМИНИСТРАТОР. БАЗОВЫЙ"
- Последняя работа для компании ГлавРыбОпт233 просмотра