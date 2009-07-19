OksanaZhe

Оксана Живаева OksanaZhe

 
34 годаРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Приветствую всех, кто заглянул на мою страницу!

Я начинающий дизайнер, которому не знакомы понятия творческого кризиса и кризиса среднего возраста:)

В моей голове каждый день рождается и шебуршится куча маленьких и не очень маленьких идей, которыми я готова поделиться с вами. Мои идеи любят прогуливаться на бумаге, в программах Adobe Photoshop и Corel Draw. Питаются они пикселями и векторами. А еще мы обещаем расти вместе с вами!

Преимущества работы со мной:

Так как я начинающий дизайнер и работаю на своё портфолио (а в будущем уже оно станет работать на меня:), то это даёт вам сразу много плюсов:

+ я работаю без предоплаты, но с использованием сервиса безопасных сделок

+ работая со мной, вы не переплачиваете за "имя", при этом получая качественно и в срок сделанную работу

+ я работаю с полной отдачей творческих сил, которых у меня как у новичка предостаточно: предоставляю вам большое количество вариантов в короткие сроки

+ я ответственно и до мелочей подхожу к каждому новому заказу, чтобы заработать хорошую репутацию и вам и себе

+ если у меня небольшое портфолио, это не значит, что я плохой дизайнер. Я начинающий дизайнер, и этим все сказано.

Те, кто начинают - те и выигрывают:)

Победа в конкурсе:

https://www.weblancer.net/projects/223578.html

http://www.weblancer.net/projects/230460.html

http://www.weblancer.net/projects/231806.html

HTMLPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Разработка листовки 1/3 А4
Супер Оксаночка, очень замечательный дизайнер и Человек! Стильно и красиво! 10+++++
Я до сих пор не верю, что такие заказчики существуют:) Такие бывают только в добрых и креативных сказках, которые рассказывают перед сном подрастающим фрилансерам! :) 10 с бесконечным числом плюсов :*
Ответный отзыв
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Живаева Оксана (OksanaZhe)
Молодец Оксана!!!! Очень перспективный дизайнер!!Работа на твердую "5" Всегда пунктуальна, коммуникабельна, просто приятный человек, все пожелания учитывает и предлагает новые решения, молодец Оксаночка, больших проектов и умных Заказчиков)))) 10+++
Гуля, я не буду оригинальна если в 26-ой раз напишу, что ты супер-пупер замечательный заказчик (все самые лучшие характеристики, такие как ответственность, четкость поставленной цели, креативность и т.д. прилагаются). Но кроме этого ты не менее супер-пупер замечательный позитивный человечек, с которым приятно было познакомиться:) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и общение! 10 и многомногомного плюсов)
Ответный отзыв
MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Логотип для компьютерной помощи
Оксана молодой, начинающий дизайнер, но не смотря на это, она выполняет работу не хуже профессионалов. Она первая из 30 конкурсантов сразу попала в яблочко своей идеей, а потом очень качественно её отрисовала. Сразу видно, у неё есть дизайнерская жилка, так что, пока она учится дизайну на практике, ловите момент, за относительно скромные деньги можно получить потрясающий результат. Конкурс http://www.weblancer.net/projects/230460.html , работа с чемоданом-ноутбуком P.S. Отрою секрет, рисует она мышкой а не на планшете. Я планирую сотрудничать дальше и подкидывать заказы, чтобы у этой этой замечательной и творческой девушки, скорее появился граффический планшет! Ну и призываю к этому всех, давайте поможем начинающим дизайнерам!
Арсений, таких креативных и замечательных заказчиков как вы желаю каждому фрилансеру: и стару, и младу.) Всегда на связи, под его чутким руководством работа над проектом идет легко и с удовольствием. Помимо конкретных указаний, что нужно переделать - вы еще услышите кучу новых идей и вариантов, таких вдохновляющих, что будете работать ночи напролет:) Оплата точно в срок и по расписанию. Абсолютно никаких проблем и неприятых моментов - только самые лучшие впечатления от работы. +10 в сотой степени! p.s. И в целом я считаю, что нам удалось создать запоминающийся и яркий фирменный стиль молодой динамично развивающейся компании, которую обязательно ждут успехи в настоящем и в будущем:)
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