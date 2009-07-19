Приветствую всех, кто заглянул на мою страницу!

Я начинающий дизайнер, которому не знакомы понятия творческого кризиса и кризиса среднего возраста:)

В моей голове каждый день рождается и шебуршится куча маленьких и не очень маленьких идей, которыми я готова поделиться с вами. Мои идеи любят прогуливаться на бумаге, в программах Adobe Photoshop и Corel Draw. Питаются они пикселями и векторами. А еще мы обещаем расти вместе с вами!

Преимущества работы со мной:

Так как я начинающий дизайнер и работаю на своё портфолио (а в будущем уже оно станет работать на меня:), то это даёт вам сразу много плюсов:

+ я работаю без предоплаты, но с использованием сервиса безопасных сделок

+ работая со мной, вы не переплачиваете за "имя", при этом получая качественно и в срок сделанную работу

+ я работаю с полной отдачей творческих сил, которых у меня как у новичка предостаточно: предоставляю вам большое количество вариантов в короткие сроки

+ я ответственно и до мелочей подхожу к каждому новому заказу, чтобы заработать хорошую репутацию и вам и себе

+ если у меня небольшое портфолио, это не значит, что я плохой дизайнер. Я начинающий дизайнер, и этим все сказано.

Те, кто начинают - те и выигрывают:)

Победа в конкурсе:

https://www.weblancer.net/projects/223578.html

http://www.weblancer.net/projects/230460.html

http://www.weblancer.net/projects/231806.html